Nicolas Cage je moral na to čakati kar četrt stoletja

Kdor čaka, dočaka. To lahko zdaj potrdi Nicolas Cage, zaljubljen v stripe, ki je moral čakati četrt stoletja, da si je lahko nadel rdeče ogrinjalo Supermana in postal del DC-jevega stripovskega vesolja. Leta 1998 je bil sicer že v nizkem startu, da se prelevi v jeklenega moža, čigar edina šibka točka je kriptonit, a je film tik pred začetkom produkcije padel v vodo. Zdaj je s superjunaškim hitom Flash oskarjevec dobil novo priložnost, ki se ni razblinila v sanjarije.

Naposled je upodobil svojega junaka. FOTO: Darla Khazei, instarimages

Superjunaški hit Flash, ki je ta mesec prišel v kinematografe, na kupu zbere, četudi le na kratko, še preostale junake nadnaravnih sposobnosti, ki so še kako domači ljubiteljem stripov. Ko Flash, ki ga je znova upodobil Ezra Miller, potuje v preteklost, v meddimenzionalnem prostoru uzremo alternativne resničnosti, v njih pa superjunake preteklih filmov iz DC-jevega vesolja. A čeprav Adam West kot Batman, Helen Slater v oblekici Supergirl ter Christopher in George Reeves kot Supermana verjetno niso pretirano presenetili, se kot nepričakovana poslastica pojavi Cage, ki se je prelevil v Clarka Kenta oziroma Supermana.

»Z njim je bilo čudovito delati. Goreč oboževalec Supermana je in fanatični ljubitelj stripov. Imel je le stransko vlogico, a se ji je predal s srcem in dušo,« je bil nad zvezdnikom navdušen režiser Andy Muschietti, ki je v Flasha vključil tudi nesojenega Nicolasovega Supermana.

V najnovejšem Flashu s stransko vlogico preseneti tudi Nicolas Cage. FOTO: Press

Nikoli končani Superman, ki mu je studio prižgal rdečo luč že v predprodukciji, bi postregel z nekoliko drugačnim jeklenim možem, kot smo ga vajeni. Ne bi bil pedantno urejen, z vsakim laskom, polizanim na svoje mesto. »V mislih smo imeli Supermana 80 let z dolgimi črnimi lasmi kot samuraj. Zamislili smo si skoraj emo različico Supermana, a je nikoli nismo uresničili,« se je razgovoril Cage.

Mars napada!

»Pri studiu so želeli, da bi režijsko taktirko vihtel Renny Harlin. A sem jim dejal, da če želijo mene, ga mora režirati Tim Burton. Navdušen sem bil namreč, kako je oživil Batmana v podobi Michaela Keatona. Celo poklical sem ga in je privolil.« A na koncu je bila prav izbira režiserja tista, ki je film pokopala. Burtonov film Mars napada! namreč ni bil tako dobičkonosen, kot so pri studiu upali.

Stripovska družina Nicolasu Cageu je bilo skoraj usojeno, da prej ali slej postane del stripovskih filmov. »Moj surrealistični oče je v resnici Stan Lee. Starši so me poimenovali po enem njegovih stripovskih likov, po Luku Cageu,« pravi zvezdnik, ki je to tradicijo nadaljeval. Enemu njegovih sinov je ime Kal-El, kar je rojstno ime Supermana na njegovem domačem planetu.

»Po moji oceni je bil Mars napada! sicer fantastičen film, kakršnega še nihče ni posnel. A takšni nekoliko čudaški film lahko ljudi tudi odvrnejo in zato finančni uspeh ni bil zadosten. Pri Warner Brosu so zaradi njega izgubili precej denarja in mislim, da jih je bilo strah, da bi Burtonov Superman to ponovil. Preprosto so se ustrašili in ustavili produkcijo.« Cage je še dodal, da so v vsakem primeru izgubili precej denarja, saj so že vložili v izgradnjo snemalnih prizorišč in v kostume – nato pa vse preklicali.