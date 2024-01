Nevaren ples Nuše, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu

Korošica Nuša Kamnik, v osnovi terapevtka, ki pomaga ljudem do ravnovesja telesa, se je pred dobrima dvema letoma na avdiciji oddaje Slovenija ima talent predstavila z avtorsko rap pesmijo in navdušila prisotne, njena pot pa se je zaključila v polfinalu.

Nushy, kakršno je njeno umetniško ime, zaznamuje že kar dvajset let ustvarjanja. Ob tej priložnosti je v svet poslala novo skladbo in jo naslovila Nevaren ples, saj temelji na nešteto zgodbah vsakdanjega življenja, kjer v osnovi igra glavno vlogo privlačnost.

Poleg širjenja ljubezni glasbenica s svojimi besedili prikazuje smisel pozitivnega pristopa in odnosa, tako do sebe kot do vseh okoli nas, ne glede na vse pogostejšo zahtevnost današnjega delovanja sveta in kar ljudje vedno bolj tudi potrebujemo.

Sodelovanje Raayem

Nazadnje smo Nushy poslušali v skladbi Ljubezni je dovolj, za katero je glasbo ustvaril Raay. V njej je spodbujala, kako pomembno je opustiti svoje strahove in spuščati lastne prepreke ter si dovoliti biti mi, kajti le tako bomo lahko zares zaživeli in živeli sebe ter svoje življenje.

Glasbenica ne zanika, da naslov njene nove skladbe kar kliče po pozornosti. Pesem temelji na nešteto zgodbah iz vsakdanjega življenja, a glavno vlogo igra privlačnost oziroma iskrica, ki je tako zaželena v našem vsakdanu, še posebno če si dovolimo, da naš vsakdan postane rutina.

V oddaji Slovenija ima talent nas je navduševala s svojimi avtorskimi skladbami, ki so jo ponesle vse do polfinala. FOTO: Mediaspeed.net

Tako lahko ples iz všečnosti in privlačnosti zaradi intimne bližine, različnih dotikov zaznavanja teles kaj hitro preraste v nenadzorovano strast in s tem postane tudi »nevaren«. »Tako nevaren, da nas lahko privede tudi do nerazumnih odločitev, s katerimi lahko skozi izdajo prizadenemo tako sebe kot tudi morebitne obstoječe partnerje.

Skladba prikazuje strast, skozi videospot pa je v zaključnem delu prikazano, da naša ravnanja vendarle temeljijo na naših odločitvah, saj strast ni vse, ob tem pa se imamo vedno možnost odločiti s srcem,« pravi glasbenica, ki je besedilo napisala sama in se sooča z mnogimi tovrstnimi zgodbami, še posebno pa se je je dotaknila tista, v kateri je prevladala modrost in pri kateri je bila prisotna kot opazovalka.