Neuničljivi igralec, ki ima 45 let mlajšo ženo, pri skoraj 99 letih navdušil s to potezo (VIDEO)

Dick Van Dyke, legendarni igralec, znan po vlogah v filmih »Mary Poppins« in »Chitty Chitty Bang Bang«, je prevzel glavno vlogo v najnovejšem videospotu skupine Coldplay. Videospot, posnet v njegovem domu ob plaži v Malibuju, Kalifornija, je izšel ravno v času, ko se Van Dyke pripravlja na praznovanje svojega 99. rojstnega dne. Van Dyke v videu za pesem »All My Love« iz Coldplayevega desetega studijskega albuma »Moon Music« razmišlja o svojem življenju in staranju.

Videospot je režirala Mary Wigmore v sodelovanju z oskarjevim nagrajencem Spikeom Jonzeom, ki je znan po filmih, kot so »Biti John Malkovich«, »Njo« in »Adaptacija«. Sedemminutni spot ponuja ganljiv in intimen portret igralca, ki v svojem domu prikazuje spominke iz svoje dolgoletne kariere, vključno z repliko njegovega lika Berta iz filma »Mary Poppins«.

Van Dyke v videu s Chrisom Martinom, pevcem skupine Coldplay, obuja spomine in pleše bos s svojo ženo, Arlene Silver. V enem najbolj čustvenih trenutkov videa Van Dyke gleda fotografijo svoje hčerke Stacy in razkriva, kako ga v sanjah tolaži. Poleg tega se igralcu pridružijo njegovi otroci, vnuki in pravnuki, ki skupaj z njim plešejo in pojejo.

Dick van Dyke z ženo. FOTO: Mike Blake Reuters

Van Dyke, ki je s svojo kariero navduševal občinstvo več kot sedem desetletij, v videu tudi deli svoje misli o ljubezni in življenju. »Ljubezen je skrb za dobrobit druge osebe enako kot za svojo lastno,« pravi. Videospot se zaključi s čustvenim trenutkom, ko Martin improvizira pesem za Van Dykea, ki začudeno opazuje glasbo, ki oživi pred njegovimi očmi.

Prihaja krajša različica

Skupina Coldplay je za promocijo albuma »Moon Music« ubrala nekonvencionalne pristope, saj so med drugim gostovali na nakupovalnem kanalu QVC (Quality Value Convenience) in posneli improviziran videospot za pesem »We Pray« na ulici Grafton v Dublinu. Videospot za »All My Love« je premierno predvajan na YouTube kanalu skupine, krajša različica pa bo izšla 13. decembra, na Van Dykeov rojstni dan.

Van Dyke, ki je bil v preteklosti že večkrat nagrajen za svoje delo, vključno z Emmyji in Grammyjem za glasbo iz filma »Mary Poppins«, je s svojo pojavo v videospotu Coldplay znova pokazal, da še vedno ohranja svoj čar in humor.

Povzeto po Sky News, CNN in BBC.