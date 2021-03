Nekoč (ko se bodo gostilne odprle) (VIDEO)

V času koncertne abstinence je, ustvarjalni zasvojenec vedno novih skladb, neutrudno ustvarjal. Ena zadnjih njegovih stvaritev je tudi skladba Nekoč (ko se bodo gostilne odprle) z nadvse aktualno problematiko, ki se dotika vsakega, ne le tistega, ki ves čas poseda po lokalih na kavici ali še čem močnejšem, temveč vsakega posameznika, ki pogreša družbo, spontano druženje in vse, kar pride zraven. Glasba je Daretovo delo, prav tako besedilo, za aranžma pa je poleg Dareta poskrbel tudi vsestranski, ki je tudi zvočni producent posnetka.Videospot je nastal pod režisersko taktirko Daretovega hišnega režiserja. Glavno vlogo je odigral izjemni, ki na svojevrsten način igra osebo, ki se po dolgem času vrne v svoj najljubši lokal in kar ne more verjeti, da je tam, po neskončno dolgi karanteni, spet vse po starem. Nazdravlja s prijatelji, spoznava nove obraze, nove ljubezni, se zaplete v kvartopirski prepir, zmaga v tekmi pikada, zapleše na mizah ... A to žal le v svoji domišljiji. Hiperaktivni Đukič se je med snemanjem videa popolnoma vživel v svojo vlogo, zato ekipi nikakor ni bilo dolgčas. Malokdo pa ve, da je Sašo Đukič tudi izreden vokalist in je odpel vse moške spremljevalne vokale na albumu Cela ulica nori skupine Kingston, kjer sta se z Daretom pravzaprav tudi spoznala. Dareta v videospotu spremlja skupina preverjenih glasbenikov, in sicerna kontrabasu,na kitari inna harmoniki, našteti glasbeniki pa so se ob tej priložnosti poimenovali kar Bikini Detectors.»I have a dream (Imam sanje, op. a.), je nekoč davno izjavilTo se je zgodilo tudi meni neko noč,ko sta se mi po glavi motala melodija in tekst, ki sem ga že nekaj časa pestoval nekje v notranjih žepih. Dober znak, da zna pesem postati uspešnica, je bil vsekakor ta, da sem si zjutraj, ko sem se zbudil, melodijo in tekst še vedno brundal,« o svoji pesmi pravi glasbenik.