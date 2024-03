Nebeško flirrtanje: po 27 letih spet na vrhu (FOTO)

Skupina Flirrt, ki na večmesečnem valu razprodanih koncertov doživlja svojo drugo pomlad, je v eter in na splet poslala novo skladbo Ostani za vedno.

Mojstri romantike in glasbe za zabavo so pesmi in videospotu, ki je že med tremi najbolj predvajanimi slovenskimi spoti na platformi youtube, nazdravili v ljubljanskem Nebu, ki je bilo premajhno za vse, ki so bili željni njihovih božajočih verzov in rim, tisti, ki so si mesto zagotovili pravočasno, pa so se dobro napeli in naplesali. Koncert se bo v zgodovino in spomin zapisal tudi zato, ker je skupina postregla s kar dvema posebnima izvedbama uspešnicama Ko je ni.

Rok Piletič in Gregor Ravnik sta poskrbela za kar dve posebni izvedbi hita Ko je ni. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

V rednem delu jo je z Rokom zapel Gregor Ravnik, v dodatku pa je nenačrtovano na oder stopil še Rok Piletič, ki je to skladbo pred leti uspešno prepeval v duetu BQL. Flirrte čaka še nekaj že razprodanih intimnih koncertov, potem pa prihajajo na velike odre in izbrane gradove po Sloveniji.