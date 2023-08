Ne veste kam? Pod ruškimi bori je spet pestro (FOTO)

Čeprav so Ruše geografsko zelo blizu opustošenim območjem slovenske Koroške, pa se jih poplave niso prav nič dotaknile, zato se je vsakoletni festival Letni oder Ruše, ki pod mogočnimi bori na enem najlepših naravnih avditorijev Pod goroj poteka že 24 let, lahko začel nemoteno. Prihodnjih deset dni bodo Ruše osrednje zabavno pa tudi izobraževalno središče severovzhodne Slovenije, saj bo poleg številnih koncertov poskrbljeno tudi za najmlajše.

Dobrodelna nota Od vsake prodane vstopnice za letošnji festival bodo namenili evro za pomoč pri lajšanju posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo.

»Ponosni smo na program, ki ga z omejenimi sredstvi lahko pripravimo za naše občane ter preostale slovenske obiskovalce in tujce,« pravi Vesna Glavendekić iz Športnega centra Ruše. Uvodni večer je pripadel triu Vivere (ex Eroika) s skupino, že danes pa bodo Pohorje stresli Šank Rock, ki od velenjskega koncerta znova nastopajo v prvotni zasedbi. »Pridejo še Zoran Predin, ki bo nastopil na našem kantavtorskem festivalu Kantfest, pa Parni valjak z novim pevcem, trio Reporter Milan se vrača z novo predstavo in številni drugi,« pa je povedala Lucija Smolnik, v. d. direktorice ŠPR.

Marko Rakovnik, župan Lovrenca na Pohorju, z ženo Mino. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Samo Robič, ravnatelj IV. gimnazije Ruše in poveljnik civilne zaščite, je med gasilskimi akcijami našel priložnost za sprostitev z ženo Polono. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Županja Ruš Urška Repolusk (na fotografiji s partnerjem Dejanom Rebernikom) je na otvoritveni slovesnosti povedala, da je prenova avditorija prestavljena za določen čas. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Janez Osrajnik, podžupan Ruš, z ženo Mihaelo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si