Ne samo s Käärijo, člani Joker Out prijateljujejo še z eno znano tujo skupino

Fantje iz skupine Joker Out so od letošnje Evrovizije dobili zelo veliko. Povečali so svojo prepoznavnost in dobili nove prijatelje. To, da so se pred in med tekmovanjem, na katerem so zasedli končno 21. mesto, zelo spoprijateljili s finskim predstavnikom Käärijo, še posebej Bojan Cvjetićanin, je že znano. So se pa spoprijateljili tudi s člani zasedbe Wild Youth, ki je na letošnji Evroviziji zastopala Irsko. Z njimi so se družili v teh dneh.

Skupina Joker Out je v zadnjih dneh koncertirala v Veliki Britaniji, med mini turnejo pa so se njeni člani družili s člani omenjene irske skupine. Kot je zapisal Bojan Cvjetićanin na instagramu, so se s tremi člani Wild Youth celo noč pogovarjali o življenju. Prišel je do zaključka, da mora biti zelo hvaležen in da so zelo srečni, da lahko delajo, kar imajo najraje. Delati v življenju to, kar imaš najraje, je nekaj, kar marsikomu ne uspe. Lepo, da fantom iz Joker Out to uspeva. Ne nazadnje se to tudi vidi na njihovih nastopih in energiji, ki jo dajejo na njih.

Sodeč po objavah na instagramu so bili koncerti Joker Out v Veliki Britaniji zelo dobro obiskani. Skupino bo možno v prihodnjih dneh spet videti tudi v Slovenji. Kot kaže razpored njenih nastopov, se bo 28. julija ustavila v Sežani, dan za tem pa na Ptuju. V avgustu bo koncertirala v Sarajevu, Kopru, Veliki Polani, Žirovnici in na Prevaljah.