Natalija Verboten kot Božička (VIDEO)

Skladba Bodi ti moj Božiček je lani, po 15 letih, dobila svežo zvočno preobleko ter dolgo pričakovani videospot, ki ga je Natalija Verboten ustvarila v sodelovanju z vrhunskimi ustvarjalci slovenske glasbene scene.

»Ta pesem je pri nas doma vsako leto ena najbolj predvajanih pred in med prazniki, saj jo sinova obožujeta. Nenehno sta me spraševala, zakaj nismo posneli videospota, in lani sem se odločila, da pesem dobi novo zvokovno podobo ter zaslužen videospot v sodelovanju z odličnimi slovenskimi glasbeniki in ustvarjalci. Prepričana sem, da bo pesem lepšala decembrske dni tudi drugim ter vsem ogrela tako dušo kot srce,« pravi Natalija, ki so se ji v videospotu pridružili simpatični škratki, plesalci Plesne šole Sebastian, seveda pa je s svojo pojavo prisoten tudi Božiček.

»V veselje mi je bilo sodelovati s plesnimi škratki iz Plesne šole Sebastian, ki so res veliki profesionalci. Z njimi smo kadre posneli celo hitreje, kot smo načrtovali, ves čas pa se tudi zelo zabavali. Priznam, tako kot sem se tisti dan nasmejala in naplesala, se že dolgo nisem,« je v smehu priznala pevka.