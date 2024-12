Največji hiti brez etno preobleke: Bijelo dugme znova navdušili Maribor

Goran Bregović naj bi nekoč izjavil, da se v Mariboru ustaviš le, če ti na avtomobilu poči guma. Po letu 2005, ko je spet združil Bijelo dugme, eno največjih skupin nekdanje Jugoslavije, pa so v izvirni zasedbi največkrat gostovali prav v Mariboru.

Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson in vodja humanitarnega projekta 20 za 20

Minuli konec tedna v mariborski dvorani Tabor celo z edinimi letošnjim koncertom v Sloveniji. Maribor je kljub vsemu mesto, kjer se je po velikem koncertu sarajevske tovarne uspešnic konec sedemdesetih let rodilo največ fantkov z imenom Željko.

Največ fantkov poimenovanih Željko

Za to naj bi bil »kriv« prvi pevec Željko Bebek, ki je bil takrat seks simbol Jugoslavije in velika želja marsikatere mladenke tistega obdobja. V trenutni zasedbi ga na veliko žalost mnogih ni, saj so bila njegova pričakovanja pri poslu prevelika. Ga bo pa Maribor lahko gledal na tradicionalnem božičnem koncertu v dvorani Stojana Auerja 25. decembra.

Dvorana Tabor je bila polna, Maribor pa se v bogatem čarobnem decembru zabava na Trgu Leona Štuklja.

Občinstvo v taborski dvorani je tokrat skupino lahko spremljalo v težko pričakovani rockerski izvedbi, torej brez trub, bolgarskih pevk in etno preobleke.

Glasbeni spektakel za nostalgike

Z največjimi uspešnicami in brez konfliktov med glavnima pevcema Alenom Islamovićem in Tifo, ki se ne pogovarjata že vrsto let.

Eva Lozina, vodja kabineta župana, v družbi Tomija Prosnika, Šport Maribor, ter Ranka Šmigoca, direktorja Športa Maribor, Marproma in Mestnih nepremičnin.

Sicer pa Maribor vstopa v bogat čarobni december z brezplačnimi koncerti na Trgu Leona Štuklja. V četrtek bo nastopil Magnifico.

V uspešnicah sta uživala tudi mariborski podžupan Samo Peter Medved in njegova žena Duška.