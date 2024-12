Nagrajeni ep prihaja tudi na slovenska platna

Januarja prihodnje leto tudi na velika platna pri nas prihaja epska zgodovinska drama Brutalist, ki prikazuje življenje judovskega arhitekta madžarskega rodu, ki se po drugi svetovni vojni z ženo preseli v Združene države. V lovu za ameriškimi sanjami se mu življenje spremeni za vedno. Film je režiral Brady Corbet, ki je z ženo Mono Fastvold tudi napisal scenarij.

Srebrni lev

Film je bil premierno prikazan na letošnjem beneškem filmskem festivalu, kjer je prejel pohvale kritikov za režijo, scenarij, kinematografijo, montažo, scenografijo in odlično igro, Corbet pa je prejel srebrnega leva za najboljšo režijo. V nagrajeni filmski mojstrovini zaigra izjemna igralska zasedba: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankholé, Alessandro Nivola in drugi.

Junakovo ženo igra Felicity Jones. FOTO: A24

Osrednji lik zgodbe je vizionarski arhitekt László Toth (Adrien Brody) iz povojne Evrope, ki leta 1947 prispe v Ameriko, kjer si poskuša na novo zgraditi življenje, delo in zakon z ženo Erzsébet (Felicity Jones), potem ko so ju med vojno razdvojili meje in režimi. László se sam ustali v novi in neznani državi Pensilvaniji. Živi revno, dokler mu premožni industrialec Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), ki prepozna njegov talent za gradnjo, ne ponudi pomembne pogodbe. Toda, kot se kmalu izkaže, imata moč in zapuščina visoko ceno.

Čeprav je film fikcija, se mi zdi zgodba zelo resnična in zelo blizu.

Brody nagrajen

Brody je na beneškem festivalu razkril, da gre za lik in zgodbo, s katerima je začutil »takojšen sorodstveni odnos in razumevanje«. Njegova mati, fotografinja Sylvia Plachy, je bila namreč madžarska emigrantka, ki je leta 1956 med protisovjetsko revolucijo pobegnila, da bi znova začela življenje kot umetnica. »Čeprav je film fikcija, se mi zdi zelo resnična in zelo blizu,« je dejal Brody: »Zame je zelo pomembno, da lahko upodobim lik in ga naredim resničnega.«

Triinpolurni ep je navdušil tudi kritike, v teh dneh je tako prejel nagrado združenja kritikov New York Film Critics Circle, ene najbolj cenjenih v filmskih krogih. Brody pa je osvojil nagrado za najboljšega igralca.

Film v slovenske kinematografe prihaja 23. januarja 2025.