63-letnik zgadil prirejen prostor za gojenje rastlin, imel ventilatorje, svetilke, prezračevalni sistem (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v nedeljo opravili hišno in osebno preiskavo s področja prepovedanih drog v enem od naselij v občini Renče-Vogrsko.

Policisti so v prostorih stanovanjskega objekta našli in zasegli dve vrečki in zavitek z vsebino zelenih posušenih rastlinskih delcev in zelene posušene rastlinske delce, ki po morfoloških značilnostih ustrezajo rastlini prepovedane droge (konoplja). Zasežene rastline in snovi so policisti poslali v nadaljnjo analizo. Pri hišni preiskavi objekta so policisti našli posebej prirejen prostor za gojenje rastlin oz. konoplje (prostor je bil opremljen s prezračevalnim sistemom, ventilatorji, svetilkami in drugimi različnimi elektronskimi napravami ter pripomočki) in o tem obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Policisti PPIU Nova Gorica bodo zoper 63-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po četrtem odstavku 186. člena KZ-1).