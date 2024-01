Na zlatih globusih najbolj nominiran Barbenheimer. Barbie zaostal samo za filmom iz leta 1972

Le še štirje dnevi nas ločijo do ene najpomembnejših podelitev filmskih in televizijskih nagrad zlati globusi – ta se bo odvrtela v Los Angelesu v nedeljo zvečer. Podelitev se po škandalu leta 2021, ki je nastal po tem, ko je Los Angeles Times poročal, da v Združenju hollywoodskih tujih novinarjev, ki glasuje o zmagovalcih, ni temnopoltih članov, počasi postavlja na noge, letos pa bo prvič potekalo pod okriljem televizijske družbe CBS.

Sprožila val spletnih šal

Favorita 81. podelitve sta filma, ki sta lansko poletje sprožila val spletnih šal oziroma memejev, Barbie in Oppenheimer, ki so ju šaljivci poimenovali kar Barbenheimer. Feministično obarvana zgodba o kultni igrači režiserke Grete Gerwig in film o življenju izumitelja atomske bombe Christopherja Nolana, kandidirata v največ kategorijah. Barbie je z desetimi nominacijami drugi največkrat nominiran film v zgodovini zlatih globusov (prekaša jo le Kabaret, muzikal iz leta 1972), Oppenheimer pa ji sledi z nominacijami v osmih kategorijah.

V nasprotju z oskarji zlati globusi nagrajujejo ne le filmsko, pač pa tudi televizijsko produkcijo, ter podrobneje kot najprestižnejša nagrada v svetu šovbiznisa ločujejo med različnimi filmskimi žanri. Tako se bosta Barbie in Oppenheimer oba potegovala za naslov najboljšega filma, le da prvi v kategoriji komedije oziroma muzikala, drugi pa v kategoriji drame.

Med igralci nominirana tudi Cooper in DiCaprio

Med filmskimi igralci so za vloge med drugim nominirani Bradley Cooper za vlogo v drami Maestro, Leonardo DiCaprio v filmu Morilci cvetne lune, glavna igralka iz filma Priscilla, ki govori o ženi slavnega rockerja Elvisa Presleyja, Cailee Spaeny, Natalie Portman za vlogo v komediji May December in seveda oba glavna igralca iz obeh največkrat nominiranih filmov.

Tako kot je to pri filmih se tudi pri serijah nagrade za najboljšo delijo na dramo in komedijo. V kategoriji drame so letos nominirane serije 1923 produkcijske hiše Paramount+, Morning Show Apple TV+, Netflixova uspešnica o britanski kraljevi družini Krona (The Crown) ter njihova serija Diplomat (The Diplomat). Tudi HBO tako kot Netfilx v kategoriji drame tekmuje z dvema serijama, in sicer The Last of Us in Sucession.

Med muzikali in komedijami tekmujejo serije The Bear (FX), Ted Lasso (Apple TV+), Abbott Elementary (ABC), Jury Duty (Amazon Freevee), Only Murders in the Building (Hulu) in Barry (HBO).