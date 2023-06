Na Vurberku podelili zlata zmaja: ste videli, kako lepa je bila voditeljica Darja Gajšek? (FOTO)

Enaintrideseti vurberški festival je za nami, organizatorjem, Turističnemu društvu Vurberk, pa je s podaljševanjem roka za prijavo vendarle uspelo pridobiti prijave dvanajstih ansamblov, katerih večina se je, ne le na tem, ampak na festivalu sploh, predstavila prvič, kot debitanti. Prvič zato letos niso pripravili predizbora v Podnanosu, temveč so vse poslali na festivalski oder. To se je, mimogrede, poznalo pri nastopu nekaterih. Žal pa tudi tribuna na slikovitem grajskem dvorišču na Vurberku ni bila tako polna, kot smo bili vajeni minula leta, ko so na njej za veselo vzdušje poskrbeli tudi številni navijači ansamblov, ki so se na Štajersko pripeljali z avtobusi iz vseh koncev Slovenije.

Ansambel Petan si je na Vurberku priigral in pripel zlatega zmaja po mnenju občinstva. FOTO: arhiv ansambla

300 ansamblov je bilo v dosedanjih 30 letih na Vurberku, predstavili so se z več kot 500 avtorskimi pesmimi.

Festival je v šopek povezala izkušena voditeljica in glasbenica Darja Gajšek, afne pa je ob njej guncal igralec Gorazd Žilavec, ki je bil odgovoren za humor in je ves čas sem in tja prenašal deske ter vanje zabijal žeblje. Na desko je pribil tudi sendviče, ki jih je na koncu ponudil nastopajočim. A za glavno dogajanje na odru so seveda poskrbeli ansambli. Teh je bilo v dosedanjih 30 letih na Vurberku že več kot 300, predstavili pa so se z več kot 500 avtorskimi pesmimi in še enkrat toliko že znanimi skladbami iz zakladnice. In kdo vse je nastopil letos? Ansambel Natura se je predstavil z valčkom z naslovom Poročni spomini avtorjev Milana Rojsa in Srečka Kotnika, ansambel Nikoli ni prepozno je odpel in odigral polko z enakim naslovom, ki jo je ustvaril Damjan Pasarič, Ansambel Hram pa valček Slovensko srce avtorjev Anite Zupanc in Matije Zorna. Peter Prohart Trio se je predstavil z valčkom Mama, rad te imam avtorjev Urške Supej in Petra Proharta, ansambel Občutek pa s polko Na pomoč avtorjev Anite Zupanc in Gregorja Gramca.

S solzami sreče v očeh so festival Vurberk zapuščali člani Tria Unis, ki so za polko Pamet zgubu, katere avtor je kitarist Mitja Jerančič, prejeli plaketo Lojzeta Slaka za najboljšo melodijo. FOTO: arhiv ansambla

Trio Unis se je predstavil s polko Pamet zgubu, ki jo je ustvaril njihov kitarist Mitja Jerančič, zanjo pa so si prislužili plaketo Lojzeta Slaka za najboljšo melodijo. Razgled se je predstavil s polko Vrh gora avtorja Kristiana Nagllica, prvič pa se je na festivalu predstavil tudi ansambel Pojoči dohtarji, prav tako z istoimensko polko, ki sta jo ustvarila Matej Kocjančič in Franc Falant, medtem ko so Fantje spod Šilentabra, lanski prejemniki srebrnega zmaja in plakete Jožeta Šifrarja (teh letos sploh ni več med nagradami), izvedli valček z naslovom Glejte, že ptički prepevajo, katere avtor je Rok Švab. Iz Bele krajine so se na Vurberk pripeljali člani Ansambla Andreja Bajuka, ki so se predstavili z valčkom Verjamem v ljubezen avtorjev Mateja Trstenjaka in Andreja Bajuka, iz Dolenjske pa člani Ansambla Petan, ki so za valček Povej, če rada, ki sta ga ustvarila brata Denis in Primož Petan, prejeli tudi zlatega zmaja po izboru občinstva. Kot zadnji se je na Vurberku predstavil kvartet Svit z Marino in Tomažem z valčkom z naslovom Tople poletne noči avtorjev Braneta Klavžarja in Mihe Vitovca, za katerega so člani prejeli tudi zlatega zmaja strokovne komisije. Prav tako je Vitovc prejel plaketo Fanike Požek za najboljše besedilo. Mimogrede, vsi ansambli so se predstavili s po dvema skladbama, poleg omenjene tekmovalne, še s polko ali valčkom iz zakladnice.

Brane Klavžar, član kvarteta Svit in avtor melodije Tople poletne noči, je iz rok Mateja Trstenjaka prevzel plaketo Fanike Požek, ki jo je za najboljše besedilo te iste pesmi prejel avtor Miha Vitovc. FOTO: TD Vurberk

V revialnem delu festivala in medtem ko so preštevali glasove občinstva, mimogrede, te so sešteli tako na prizorišču kot jih pridobili s predhodnim glasovanjem po elektronskih napravah, so nastopili Modrijani, ki na odru niso bili sami. Poleg harmonikarja Rajka Petka sta se jim pridružila pevca Silvo Pliberšek in njegova hči Nuša, meh harmonike pa je raztegnil tudi 11-letni Korošec Matija Merzdovnik Mendinger.