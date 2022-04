Na svoj 77. rojstni dan umrl zvezdnik Sopranovih in Dobrih fantov

Devetindvajsetega marca bi moral praznovati 77 let, a namesto rojstnodnevnega slavja so igralcu Paulu Hermanu zaplapolale črne zastave. Na svoj rojstni dan je namreč zapustil ta svet.

V uspešnici Irec je zaigral mafijca Whispersa DiTullia, kar je bila njegova zadnja filmska vloga.

»Paulie je bil super dečko. Bil je prvovrsten pripovedovalec zgodb in hudičevo dober igralec. Zadnjih nekaj leta sva živela zelo blizu drug drugega, Paulie je bil le za vogalom, in vesel sem, da sva v tem času, preden nas je zdaj zapustil, nekaj časa preživela skupaj,« se je prijatelju, s katerim sta filmske sledi puščala v seriji Sopranovi, poklonil Michael Imperioli. A je ta le prvi iz vrst igralskih zvezd, ki so s Paulovo smrtjo v srcu začutile bolečo praznino.

Vodil tudi kavarno

Igralsko pot je začel šele pri 36 letih, ko je v svojem filmskem prvencu Dear Mr. Wonderful zaigral ob Joeju Pesciju. A kljub dokaj poznemu kariernemu začetku je nato sledila lepa igralska pot, saj se je pojavil v več uspešnicah, kot so Bilo je nekoč v Ameriki, Škrlatna roža Kaira, Vročica in Mafijski blues.

Najbolj si ga bomo zapomnili po seriji Sopranovi. FOTO: Hbo

Kot naročen je bil torej za kriminalke in mafijske filme in morebiti ga je prav zato opazil tudi Martin Scorsese, eden najboljših filmarjev današnjega časa, pod čigar taktirko je Herman zaigral tudi v zimzelenih hitih Dobri fantje, Casino in Irec. Podobno pa je v več filmih sklenil roke z oskarjevcem Robertom De Nirom. »Bil je čudovit igralec in nadvse ljub prijatelj. Vsi, ki smo ga poznali in imeli radi, ga bomo grozno pogrešali,« se je od njega poslovil De Niro, medtem ko ga je Tony Danza opisal kot enega najbolj izjemnih ljudi.

»Bil je odličen igralec in prav tako odličen prijatelj, ki je vselej poskrbel za zabavo,« v srcu Frances Fisher pa bo živel kot tisti, ki je vedno in za vsakogar imel na obrazu pripravljen velikanski, topel nasmeh.

Izjemen je bil v kultnih Dobrih fantih, a morda se ga bomo najbolj spominjali po mafijski seriji Sopranovi, v kateri je upodobil nekdanjega preprodajalca mamil Beansija in sodelavca kriminalne družine DiMeo. In, kdo ve, morebiti se je znal v mafijca tako odlično preleviti tudi, ker je še kako dobro poznal dinamiko in vedenje tako dobrih kot slabih fantov.

Vzrok igralčeve smrti še ni znan.

V 90. letih je z bratom Charliejem, baletnikom Mihailom Barišnikovom in nekaterimi drugimi namreč vodil kavarno Columbus, ki je niso obiskovali le igralci in baletniki, temveč tudi gangsterji, FBI-agentje in agenti iz ameriškega urada za boj proti drogam.