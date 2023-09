Na prvi turneji: »To je priložnost, da od blizu začutiva občinstvo in deliva z njim čarobne trenutke«

Ptuj, Celje, Rogaška Slatina, Krško, Jesenice in Maribor je prvih šest postaj turneje 20 čarobnih koncertov za 20 čarobnih let, ki jih skupaj z albumom napovedujeta nova skladba in video dua Maraaya. Skladba Lubi je kombinacija energičnega ritma in iskrivih fraz, ki govorijo o povezanosti, igrivosti in ljubezenski iskrici, ki nikoli ne ugasne, naša glasbenika in zakonca pa ob tem poudarjata, kako pomembna je vsakdanja iskrica v vsakem odnosu. »Začetek koncertne turneje in izid novega albuma sta za naju zelo vznemirljiva trenutka v karieri. Čeprav sva v glasbi že dolgo, takšen projekt prinaša svoj nabor čustev, od vznemirjenja do pričakovanja. Z albumom, katerega znanilka je pesem Lubi, bova zaokrožila daljše obdobje ustvarjanja, v katerem so nastali hiti, kot so 1000 let, Le ob tebi, Drevo, Zdaj pa greš, Nebesa in mnogi drugi,« strneta misli Marjetka in Raay, ki sta igrivi videospot posnela v Ateljeju Šempeter v Šempetru pri Gorici. V njem sta združila dve umetnosti, slikarstvo in glasbo, kar je bilo zanju raziskovanje novih področij. »Za naju je to več kot le turneja. To je priložnost, da od blizu začutiva občinstvo in deliva z njim čarobne trenutke, ki so zaznamovali najinih 20 let skupnega življenja in nastanek pesmi, ki so jih vzeli za svoje,« skleneta Marjetka in Raay.