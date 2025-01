Na odru Drame komedija, rojena iz jeze (FOTO)

V ljubljanski Drami ne počivajo. Tokrat smo bili priča premieri Cankarjeve drame Za narodov blagor, ki jo je mojstrsko režiral Vito Taufer. Ta je poudaril, da kot družba plujemo v nevarne vode, saj je tekst aktualen bolj kot kdaj prej.

Po Tauferjevih besedah so se pri postavljanju predstave na oder poskušali izogniti poenostavljanju in karikiranju, pri čemer so se naslonili na Cankarjevo izjavo, da sam ni karikiral, ker ni bilo potrebe.

Kot vedno sta izjemen pečat pustila izvrstna Bojan Emeršič in Gregor Baković.

Marko Mandič in Zvezdana Mlakar sta blestela pod taktirko Vita Tauferja.

Komedija v štirih dejanjih

Cankarja je sicer, kot pravi režiser, težko opredeliti. Bil je pesimist, socialist, kristjan, anarhist, posmehljivec. V tem primeru gre za jeznega Cankarja, ki je igro napisal iz avtentičnega impulza mladostne jeze. Ponuja vpogled v delovanje politike s strani človeka, ki se je nedolgo zatem aktiviral in hotel postati politik, a je obupal.

Komedija v štirih dejanjih, ki jo odlikujejo duhoviti dialogi in mojstrska karakterizacija oseb, se je na oder ljubljanske Drame vrnila po več kot treh desetletjih.

Ravnateljici SNG Drama Ljubljana Vesni Jurca Tadel je čestital tudi šef Mini teatra Robert Waltl.

Cankar je igro Za narodov blagor napisal leta 1900, objavljena je bila leto pozneje. Krstno je bila uprizorjena februarja 1905 v Pragi, na Slovenskem pa šele decembra 1906 v Deželnem gledališču v Ljubljani. Pozneje so se z njo ukvarjali skoraj vsi vidni slovenski režiserji, je povedala dramaturginja Mojca Kranjc.

Aleksander Pešut - Schatzi je na premiero prišel v družbi.

Valter Dragan, ki je imel v predstavi eno izmed glavnih vlog, dr. Antona Grozda, s partnerico, arhitektko Ano Gruden.

Ob igralcih in režiserju ne smemo prezreti Aleksandra Pešuta - Schatzija, Magnificov brat se je namreč potrdil v vlogi skladatelja. Pod črto, gre za dramo z velikim potencialom, da v tej sezoni dobi več gledaliških nagrad.