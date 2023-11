Na Liffu 10 filmov v igri za vodomca

Po besedah programskega vodje Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) Simona Popka je glede zmogljivosti kinodvoran Ljubljana na samem repu ne zgolj evropskih prestolnic, ampak tudi kar večjih evropskih mest. Kljub temu pa se je zdaj spremenila v meko ljubiteljev filma.

Začel se je namreč 34. Liffe, ki je k nam pripeljal izbrane dosežke svetovne kinematografije in nagrajence najvidnejših festivalov (Cannes, Rotterdam, Berlin, Locarno, Benetke). Do 19. novembra bo Ljubljanaživela in dihala filmsko umetnost, festival pa je v sredo zvečer v Cankarjevem domu odprl film srbskega režiserja Dragana Bjelogrlića Varuhi formule, ki je svoj zmagovalni pohod začel na filmskih festivalih v švicarskem Locarnu in nato Sarajevu.

Pod štiri izmed desetih filmov v tekmovalni sekciji so se podpisale režiserke. Gruzijski Kos kos robida je nastal v režiji Elene Naveriani. FOTO: Liffe

Liffe v številkah Na dosedanjih 33 izdajah festivala si je skoraj 2000 filmov na okoli 6000 projekcijah ogledalo več kot milijon ljudi. Najbolj zvesti gledalci pa sestavljajo t. i. liffovsko skupnost, ki šteje med 40.000 in 50.000 ljudmi.

34. Liffe poteka v štirih slovenskih mestih, del filmov pa pride tudi v naše domove. FOTO: Liffe

Obfestivalsko dogajanje

V 12 dneh bo na velikem platnu zaživelo 89 celovečercev in 14 kratkih filmov. To je statistika tekočega ljubljanskega festivala, ki v Ljubljani poteka na šestih lokacijah, med temi letos prvič tudi v dvorani AGRFT, saj je Kino Komuna zaprl svoja vrata. Festivalske filme bodo predvajali tudi v Mariboru, Novem mestu in Celju. Za tiste, ki se v filmske svetove najraje potopijo iz udobja domačega naslonjača ali kavča, pa je del programa, izbor 13 filmov, dostopen tudi kot video na zahtevo. Med festivalom so na voljo tudi filmske uspešnice z Liffa preteklih let.

Ta premik, ko je festival vstopil v slovenske domove, se je sicer zgodil zaradi nuje, ko je pandemija ustavila javno življenje, kar pa se je kljub začetni skepsi izkazalo za nekaj dobrega. To namreč ni povzročilo usipa gledalcev, ki si kinoizkušnje želijo v kinodvoranah, temveč je Liffe s tem le še le pridobil širino in popularnost.

Sekcija Perspektive, uradni tekmovalni sklop mladih režiserjev, ki se potegujejo za nagrado vodomec, bo ponudila raznolik nabor filmov. Za prestižno odličje se potegujejo baskovski 20.000 vrst čebel, gruzijski Kos kos robida, irski Lola, ameriška Reality in Sladki vzhod, španski Samsara, grški Tišina 6-9, mehiško-dansko-francoski Totem, madžarski Tri tisoč oštevilčenih opek in nemški Zadnji večer. Pod kar štiri izmed deseterice se podpisujejo režiserke. Svoje bo lahko povedalo tudi občinstvo in najljubšemu celovečercu podelilo nagrado zmaj – zanj glasujejo z esemesom ali glasovalnimi lističi na festivalskih prizoriščih v Cankarjevem domu, Kinodvoru in Kinu Bežigrad.

Pestro je tudi obfestivalsko dogajanje, saj bo spremljevalni program ponudil pogovore s festivalskimi gosti, filmskimi ustvarjalci, okrogle mize in delavnice. Pričakujejo približno 30 gostov.