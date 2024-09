Na Gradfest prihajajo zvezde, poskrbljeno bo za različne okuse

V raziskovalno-izobraževalnem središču (RIS) Dvorec Rakičan so skupaj s podizvajalcem Agencijo Danea potrdili, da se dosedanja čarovniška prireditev poslavlja, na rakičanski dvorec pa oktobra in v začetku novembra prihaja tridnevno dogajanje z novim konceptom, ki so ga poimenovali Gradfest. Tridnevni glasbeni spektakel bo potekal med 30. oktobrom in 2. novembrom, le na dan mrtvih se ne bo dogajalo nič, ter bo nedvomno zadovoljil vse okuse.

Trije klopi

Dogajanje bo razdeljeno v tri sklope, in sicer pop-rock večer, večer zabavne in narodnozabavne glasbe ter družinski dan z glasbenim in drugim animacijskim programom. Za dobro zabavo in nostalgijo bodo poskrbeli skupine Plavi orkestar, Drugo dugme, Flirrt, Booom! z bendom, v katerem igrajo nekdanji in sedanji člani skupin Joker Out, Ice on Fire, Fat Butlers in Smetnaki.

Pevka Danijela Martinović FOTO: mediaspeed.net

Nastopil bo tudi Dejan Dogaja z bendom, Lucija Čirović z otroško predstavo Poklic coprnice Mice, na dvorec Rakičan pa prihajajo tudi ljubljenci naraščaja Vila Eksena in superheroji. Zaključek festivala bo udaren, saj bosta na oder stopili hrvaška pevka Danijela in energična Tanja Žagar, občinstvo pa bo zabaval še Ansambel Stil.