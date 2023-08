Na festivalu v Švici tudi slovenska koprodukcija: prikazali bodo kar 214 filmov

Zaživelo je eno največjih kinoprizorišč pod zvezdami. V švicarskem Locarnu se je namreč razvila rdeča preproga 76. mednarodnega filmskega festivala, kjer bodo na velikem platnu na trgu Piazza Grande, najpomembnejšem in najprestižnejšem prizorišču festivala, do 12. avgusta prikazali 17 celovečercev. Kar devet jih bo doživelo svetovno premiero, med njimi je slovenska manjšinska koprodukcija Varuhi formule, film o srbskem Černobilu srbskega režiserja Dragana Bjelogrlića.

Švicarsko mesto se je za 10 dni spremenilo v filmsko prestolnico, kjer bo prikazanih 214 filmov – kratkih, igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih. V glavnem programu se jih bo za nagrado zlati leopard potegovalo 17, in ti bodo nedvomno deležni tudi največje pozornosti. Filmski sladokusci si jih bodo lahko ogledali v kinu na prostem na Piazzi Grande, ki sprejme do 8000 gledalcev. Sicer pa se v tekmovalnih sekcijah za nagrade poteguje skupno 49 celovečernih in 40 kratkih filmov.

Dragan Bjelogrlić, Jurij Drevenšek in Miki Manojlović v Varuhih formule Foto: Perfo

214 filmov bodo prikazali.

Po napovedih organizatorjev

Na glavnem prizorišču bo jutri doživel premiero film Varuhi formule, ki so ga snemali tudi v Ljubljani, eno izmed vlog v njem pa je odigral slovenski igralec Jurij Drevenšek. Scenarij je režiser Bjelogrlić po resnični zgodbi o srbskem Černobilu, ki jo je v romanu Primer Vinča (Slučaj Vinča, 2017) obudil Goran Milašinović, spisal z Vukom Ršumovićem in Ognjenom Sviličićem. »Vabilo na Piazza Grande v Locarnu je izjemno priznanje za vse, ki smo sodelovali pri tem filmu, vsekakor pa izjemna priložnost, da pride v svet še ena pozabljena zgodba iz naše zgodovine,« je počaščen Bjelogrlić, ki je tudi producent. Film je sicer srbsko-slovensko-črnogorsko-makedonska koprodukcija, ob našem Drevenšku pa so v mednarodni igralski zasedbi še Bjelogrlić, Predrag - Miki Manojlović, Alexis Manenti, Radivoje Raša Bukvić, Lionel Abelanski, Ognjen Mićović, Anne Serra, Jeremie Laheurte in drugi. »Sodelovanje pri tako ambicioznem filmskem projektu je izjemna izkušnja. V ponos nama je, da je Slovenija v tem filmu vidno prisotna, tako zaradi večje vloge Jurija Drevenška kot zaradi ključne filmske lokacije; snemali smo v reaktorju Instituta Jožef Stefan ter v Ljubljani in Škofji Loki,« pa sta ob tej priložnosti dejala koproducenta filma Aleš Pavlin in Andrej Štritof. Film je finančno podprl Slovenski filmski center.

Čudovito je, da smo lahko sooblikovali film z navdihujočo zgodbo, ki je relevantna tudi danes.

Na ogled bosta tudi filma Justine Triet Anatomija padca, ki je na letošnjem festivalu v Cannesu prejel zlato palmo, in Kena Loacha Stari hrast. Filmofili pa bodo v glavnem tekmovalnem programu prepoznali tudi nekatera druga znana imena, med njim sta filipinski režiser Lav Diaz s filmom Essential Truths of the Lake in romunski režiser Radu Jude s filmom Do Not Expect Too Much of the End of the World.

Po napovedih organizatorjev bo več kot 350 projekcij, pogovorov, razstav in drugih dogodkov. Nagrado za življenjsko delo bo prejel italijanski filmski producent Renzo Rossellini.