Montypythonovec se zaradi finančne stiske ne more upokojiti

Kar so bili The Beatles v glasbi, to so bili Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin, Terry Jones in Graham Chapman v komediji. Leta 1969 so s projektom Leteči cirkus Montya Pythona nasmejali svet. Čeprav so se s štirimi sezonami Letečega cirkusa in nato še s petimi filmi ustoličili kot veliki zvezdniki, to ne pomeni, da se valjajo v denarju. Nasprotno, Eric Idle je bil zaradi finančnih stisk lani prisiljen prodati svoj dom, da se prebije iz meseca v mesec, pa mora še danes, pri 80 letih, delati. »Za preživetje moram še vedno delati. In to pri mojih letih ni lahko.«

Eden od ustanovnih članov smešnega kolektiva, ki je morda najbolj poznan kot sir Robin v sloviti komediji Monty Python in sveti gral, bi se z veseljem upokojil, a mu tega žal ne dopušča bančni račun. »Ne vem, čemu ljudje sklepajo, da smo polni denarja. Python je bil katastrofa. Spamalot je zaslužil kup denarja pred 20 leti. A danes moram za preživetje delati.«

Leta 1969 je Leteči cirkus Montya Pythona nasmejal svet.

Po astronomskem uspehu serije in filmov je Idle 2004. ustvaril še srednjeveški komični muzikal Spamalot, ki se mu je kritiška srenja priklonila z nagrado tony. A na lovorikah tega uspeha ni mogel zaspati. Resda imajo komiki avtorske pravice za vse, kar so ustvarili, a Eric si ni predstavljal, da bodo zaslužki od teh pravic tako katastrofalno upadli. Pri tem pa je s prstom pokazal na hčer Terryja Gilliama, Holly, ki je pred dobrim desetletjem prevzela vlogo njihove menedžerke, kar očitno opravlja naravnost porazno.

Leta 2014 je nastopil v spektaklu Monty Python Live (Mostly), a so komiki idejo, da bi se s tem podali na svetovno turnejo, zavrnili. Kljub temu da bi bila verjetno izjemno donosna, saj je bil že njihov prvi nastop razprodan v 43 sekundah in pol. »Postali smo stari, tečni moški in tedaj ni denarja, ki bi te spravil ven, ostati želiš le doma,« je odločitev tedaj pojasnil Idle.

V mlajših letih, ko jim je svet ležal pred nogami, je Idle mislil, da bo pri teh letih užival v udobnem penzijonu. Vsemu navkljub pa ne obupuje. »Dobro sem. Zaposlen sem s pisanjem, kar je tako ali tako nekaj, kar znam in v čemer uživam. Ustvarjam nov šov. Zame je to nekaj najbolj normalnega, saj to počnem že od leta 1963. Veliko sem se naučil. No, imel sem tudi nekaj izvrstnih mentorjev.« Pri tem je še dodal, da bi, če bi se moral odločati med tem, ali je premožen ali smešen, vedno odločil za slednje.