Monokomedija o Elvisu

Igralec in dolgoletni član igralskega ansambla SLG Celje Renato Jenček je zasnoval gledališko predstavo KUD Mesarija Elvis, v kateri nam približa lik in delo Oskarja Trobca, najslavnejšega slovenskega imitatorja ameriškega pevca Elvisa Presleyja.

»V predstavi se prepletajo resničnost, fikcija in avtobiografski elementi življenja avtorja. Zgodba je postavljena na presečišču resničnega in namišljenega ter postavlja vprašanja o občudovanju, posnemanju in izvirnem ustvarjanju,« so novo monokomedijo pospremili na pot v ekipi, ki je poskrbela za edinstveno predstavo, ki je prve gledalce nasmejala do solz, a jih hkrati tudi ganila.

Renato Jenček blesti v monokomediji KUD Mesarija Elvis. FOTO: osebni arhiv

Trobec sicer prihaja iz Vipavske doline, s svojo podobo in zasebnim muzejem pa spomin na Elvisa ohranja tudi dejansko. Zgodba odlično prikazuje, kako zgodovina in ljubezen oblikujeta našo sedanjost. Živahni liki, od pravnice do profesorice, samohranilke in fatalne preračunljivke ter Elvis, ki v kleti komaj reši Mesarijo in klub mladih umetnikov, nas popeljejo na nepozabno popotovanje. Po premieri, ta je bila 16. junija, je predstava doživela veliko pozitivnih odzivov, zadnjo pa si lahko na Glavnem trgu sredi Celja ogledate ta petek