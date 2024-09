Modrijani razbijajo glaže: njihov novi videospot osvaja poslušalce (VIDEO)

»Nora bo sobota, sam ne bom zdržal noči, ker fešta vedno je najboljša, ko si med prijatelji,« se začne nova polka, ki so jo posneli Modrijani pred dnevi. S polko z naslovom Razbijam glaže Blaž in Rok Švab, Peter in Franjo Oset ter Sergije Lugovski napovedujejo tudi izid novega albuma.

»Žurerska polka je nastala spontano, med našo vožnjo z ene od številnih veselic proti domu. Prekipevali smo od dobre volje in pozitivne energije, ki smo jo dobili od nasmejanih žurerjev. Trenutek tega dobrega razpoloženja smo ujeli in ustvarili novo polko Razbijam glaže,« povedo Modrijani.

V videospotu niso razbili niti enega

V videospotu za pesem Razbijam glaže sta glavno vlogo odlično odigrala Eva Šibal in Mark Zebra ter številni prijatelji, ki so to poletje žurirali z Modrijani po vsej Sloveniji. A brez skrbi, v videospotu niso razbili niti enega »glaža« oziroma kozarca, a o tem se boste lahko prepričali sami.

Tudi letos so posneli več avtorskih skladb, ki bodo izšle na novem albumu. FOTO: osebni arhiv

Pod novo polko so se podpisali kar trije modrijani, najdejavnejši pa je bil najmlajši Sergije, ki je skomponiral glasbo, naredil priredbo, skupaj s Petrom in Blažem pa spisal tudi besedilo.

Kot rečeno, Modrijani s to polko napovedujejo izid novega albuma z naslovom S tabo res rad, na katerem bo kar 14 njihovih avtorskih pesmi. »Zelo smo veseli, da smo za vseh 14 posneli videospote,« še povedo fantje, ki so nedavno na radijske postaje poslali kar tri pesmi hkrati in z njimi obogatili narodnozabavno sceno. Melodije so poimenovali Zate sem napisal melodijo, Pa kaj in Moja hči. Gre za pesmi, ki so pripovedne, romantične in zasanjane.