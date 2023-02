Modrijani na turneji z Eldo Viler (VIDEO)

Priljubljeni Modrijani so v letošnje leto zakorakali v velikem slogu, fantje so se namreč podali na turnejo, v sklopu katere bodo prepevali v enajstih večjih slovenskih mestih.

Nekaj koncertov je že za njimi, na turneji pa so se jim pridružili Matija Merzdovnik Mencinger, Silvo Pliberšek in legendarna Elda Viler. Turneja ni le uspešna, saj denimo dueti Modrijanov z Eldo Viler doživljajo stoječe aplavze, ampak tudi izjemno zanimiva, njena rdeča nit so najlepše domače pesmi.

Modrijani so na lastni turneji tudi scenski mojstri. FOTO: ROMAN TURNŠEK

»Pesmi iz 70. in 80. let, ki so bile nekoč zelo priljubljene. Malce so pozabljene in smo jih obudili. Narodno-zabavne, zapojemo tudi kakšno slovensko popevko. Pojemo in igramo v živo, na star način. Sedemo za mizo in pojemo akapello na dva mikrofona od daleč, tako kot se je snemalo pred 50 leti. To je danes na slovenski glasbeni sceni zelo redko. Treba je lepo zapeti, iz srca in usklajeno. Prvi dve turneji sta bili bolj zabavni, na tej je več zgodb in življenjskih preizkušenj, zato smo jo poimenovali Modrijani osebno,« pravi Blaž Švab.

Za takšen repertoar so se odločili, ker verjamemo v lepo, pristno domačo glasbo in pesmi. »Glasba nas je opogumljala, da je vredno peti in igrati. Lepe pesmi so nas nagovorile in opogumile. Izbrali smo take, ki vsakemu od nas veliko pomenijo, spominjajo na naše osebne, intimne zgodbe, ki jih pripovedujemo na koncertih,« doda. Zaradi odziva občinstva razmišljajo, da bi izdali tudi CD s takšno glasbo in petjem, s katerima se ustvari živa akustika, ohrani se duša, vokali in instrumenti so naravnejši, vse skupaj je veliko bolj osebno. Letos so se jim torej na turneji pridružili trije gosti.

Najprej turneja, nato morda zgoščenka FOTO: ARHIV SKUPINE

»Tri različne generacije in trije izjemni ljudje, ki pa so si med seboj različni. Matija je desetletni talent, ima lep glas, je izjemen talent za harmoniko. Spominja me na nas. Tudi Modrijani smo tako zgodaj začeli. Je velik poznavalec Slakove glasbe. Silvo je izjemen pevec, veliko je pel s Tinetom Lesjakom in Oplotničani. Elda je pa legenda. Mislim, da je tudi za občinstvo zanimivo, da smo na odru tri generacije. Vedno sem za medgeneracijsko sodelovanje. Tudi za odrom je luštno, beseda teče o vsem, tudi o kakšnih kuharskih receptih in podobnem. Veliko se smejimo,« Švab opiše dogajanje na nastopih.

Na tokratni turneji so Modrijani sami svoji mojstri: sceno postavljajo sami, vsi scenski predmeti so njihova last in jih vozijo s seboj z nastopa na nastop. Tudi plakate letos pišejo sami, tako da gre resnično za turnejo z osebno noto. Švab nam je še zaupal, da se občinstvo najbolj srčno odziva na duet Klic srca z Eldo Viler, do katere imajo Modrijani veliko spoštovanje. Nad fanti ni nič manj navdušena Elda.

»Modrijani so ena redkih skupin, ki so uspešni, trajajoči, imajo srce. Delajo timsko, pri njih vlada red, so prijazni in pravi veseljaki,« jih pohvali Vilerjeva in razkrije, da je največji dobrovoljček med njimi Rok Švab. »On se najraje smeji, da je že prav nalezljivo. Že na daleč se ga sliši! Kolikor sem razumela, so ga zaradi smeha nekoč povabili k snemanju oglasa,« doda 78-letna glasbenica.