Med Zemljo in zvezdami (VIDEO)

Vsestranska Leila Aleksandra, avtorica in televizijska voditeljica z neustavljivo ustvarjalno energijo in prefinjenim umetniškim izrazom, predstavlja svojo najnovejšo glasbeno stvaritev z naslovom Kje smo mi. Pesem je rezultat sodelovanja med Leilo, Žanom Hauptmanom in Petrom Penkom, glasbenimi ustvarjalci, katerih raznolike umetniške frekvence so se združile v glasbenem dialogu. Leila Aleksandra v novo skladbo vpleta filozofsko noto in poslušalce spodbuja k razmisleku ter znova dokazuje, da je glasba medij za postavljanje pomembnih vprašanj in odkrivanje novih perspektiv.

»Pesem Kje smo mi je igra kontrastov. Mehkoba in lahkotnost sta podprti z drum'n'bass prvinami, odigranimi v živo. Enostaven tekst s temeljnimi vprašanji človeka. Naj glasba in slika govorita tam, kjer besede niso dovolj, in nas povezujeta z nečim večjim od nas samih,« je o svoji novi skladbi povedala ustvarjalka.