Matej in Indira kujeta načrte za prvega

Hrastniški glasbenik Matej Železnik je Indiro Dizdarevič spoznal prek družabnega omrežja pred dobrima dvema letoma. »Videl sem, da piše lepa besedila, zato sem z njo navezal stik. V dveh letih poslovnega sodelovanja je zame napisala več kot 200 besedil, ki sem jih uglasbil in tudi posnel v studiu,« pove Železnik, ki glasbo komponira na klaviaturi, igra pa tudi akustično in električno ter bas kitaro.

»Zelo rad igram tudi harmoniko in ustno harmoniko, tako imenovane orglice,« pravi. Nekaj videoposnetkov je v lastni režiji in za domačo uporabo ustvaril kar s pomočjo računalnika. Odkar sta z Indiro združila moči, pa je nastalo tudi nekaj avtorskih skladb. Denimo Rdeča roža, Pesem o srčnih ljudeh, Jedina moja in druge.

»Po dveh letih pa se mi zdi, da je čas dozorel, da videospot za pesem Rdeča roža posnameva skupaj z Indiro, ki si je to tudi želela. Besedilo opisuje romantično ljubezensko zgodbo, zato se mi zdi za začetek kar pravšnja,« pove Matej.