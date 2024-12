Marko in Mirko pretekla 217 kilometrov in premagala 4500 višinskih metrov! (FOTO)

Samo trem Slovencem je doslej uspelo premagati najzahtevnejšo ultramaratonsko preizkušnjo na svetu – Badwater 135. Na začetku tisočletja je v Dolini smrti (Death Valley) z 217-kilometrsko torturo, na kateri je treba preteči še okoli 4500 višinskih metrov, uspešno opravil legendarni Dušan Mravlje. Julija letos pa sta za podvig poskrbela kar dva Slovenca, Mirko B. Miklič in Marko Femc. V Cineplexxu na ljubljanskem Rudniku so premierno predstavili dokumentarni film režiserke Irene Bedrač, ki nosi naslov Dolina smrti – skupaj do cilja.

Podoživljanje ultramaratona

Majhna, a srčna snemalna ekipa je spremljala Mirka Mikliča na najbolj vročem kraju na svetu že lani, ko je po posvetu s spremljevalno ekipo odstopil na 117. kilometru zaradi poškodbe in pretiranega pregrevanja. Letos so se vsi skupaj, okrepljeni še z Markom Femcem, spremljevalnim tekačem Luko Videtičem in terapevtom Radom Ribičem, podali na neke vrste popravni izpit. Triinpetdesetminutni film, ki ga bodo na TV Slovenija premierno predvajali 3. januarja, je s predstavljenim trpljenjem in nabit s čustvi naletel na odličen odziv.

3. januarja bo dokumentarec na ogled na TV SLO.

Prvič sta si ga ogledala tudi oba glavna akterja. »Prečudovito je podoživljati vse dogajanje, v spominu so mi ostali zgolj lepi trenutki. Uresničile so se mi sanje po premagovanju najzahtevnejših ultramaratonskih podvigov. Ta tek je podoben potovanju skozi življenje. Ko se znajdeš v težavah in razmišljaš, da ne gre več, najdeš moč za nadaljevanje. Tudi tu so vzponi in padci, je težko in lepo. Na koncu pa je pod črto vse skupaj čudovito,« je vtise strnil 58-letni Miklič. In poudaril: »Zelo mi je všeč, da je naslov takšen, kot je, Dolina smrti – skupaj do konca. Vzdržljivostni športi zahtevajo celega človeka in podrejanje vse družine za dosego cilja. Zame je to pravšnji način življenja, saj si krepim telo in duha, pri tem pa odpadejo nepomembne stvari v življenju, s katerimi bi se morda drugače celo po nepotrebnem ukvarjal.«

Zmagovita slovenska odprava na letošnjem ultramaratonu Badwater 135, z leve: Marko Femc, njegove hčerke Zoja Lia, Alina Sofia in Jona Vita ter žena Tina, Mirko Miklič s partnerico Mojco, za všeček je poskrbel nasmejani Mirkov sin Gorazd. FOTO: osebni arhiv M. M.

Osem let mlajši Femc – z Mikličem sta skupaj z RTV Maribor tudi koproducenta filma – je bil prav tako navdušen nad izjemnim obiskom premiere in pozitivnimi ocenami: »V filmu me je zanimal predvsem Mirkov del, saj nisem točno vedel, kaj se je dogajalo z njim. Dobil sem namreč sporočila, da je imel precej težav. Toda zdaj sem videl, da le ni bilo tako hudo, zato sem vesel. Jaz sem užival, se imel fino, res pa je bilo na koncu zelo naporno. Toda kadar koli pregledujem fotografije in še zdaj, ko sem videl film, se mi milo stori in bi šel ponovno na Badwater.«

Kljub pogostemu trpljenju se Mirko Miklič rad spomni zgolj lepih trenutkov na 217 kilometrov dolgi trasi in osvojeno 12. mesto v skupni razvrstitvi. FOTO: Arnold Begay

Tekaški pekel

Femc in Miklič sta se v družbi 97 izbranih ultramaratoncev z vsega sveta podala v tekaški pekel na temperaturah od 40 do 50 stopinj Celzija, kjer mora vsak tekmovalec obvezno imeti vsaj dvo- ali največ štiričlansko podporno ekipo. Mimogrede: do cilja je prišlo 74 tekačev. »Ta tekma je res zelo velik izziv tudi iz organizacijskega, logističnega in finančnega vidika. Stroški potovanja in bivanja pošteno narastejo,« pritrdi Femc.

Na premieri v Cineplexxu na ljubljanskem Rudniku FOTO: Rok Tamše

Vse dogajanje v Dolini smrti sta s kamerami tankočutno spremljala režiserka Irena Bedrač in snemalec Danilo Plazovnik, s svojimi posnetki so film soustvarjali tudi družinski člani, ki so dve noči in en dan nepretrgoma skrbeli za oba tekaška junaka.

»Po premieri mi je padlo breme z ramen, saj je bil ta projekt predvsem velika odgovornost v organizacijskem pogledu, potem pa je tu še načrt, kaj posneti in kako to predstaviti v 50 minutah filma, kolikor ga zahteva televizijski format. Želiš namreč najti še kaj več od teka. Seveda si prizadevaš, da bi bil film všeč vsem tekačem, po drugi strani pa tudi iščeš sporočilo za širšo publiko. Morda to, da sam ne moreš doseči ničesar oziroma da je tek prazen, če se nanj podaš brez družine, ali pa to, da nikoli ne smeš odnehati. Mirko je lani na Badwaterju odstopil, kar smo tudi pospremili s filmom. Veseli me, da je tudi tokratni izdelek naletel na pozitiven odziv. Tudi osnovno sporočilo filma je pozitivno naravnano in razkriva, da vzdržljivostni tek vendarle ni individualna panoga, saj ob sebi potrebuješ spremljevalno ekipo, potrebuješ ljudi, ki te imajo radi, da ti pomagajo priti do cilja,« pa je bistvo filma predstavila Irena Bedrač iz regionalnega centra RTV Maribor.

Marko Femc je debitiral v Dolini smrti in zasedel 18. mesto v skupni razvrstitvi. FOTO: Arnold Begay

S kamero se je na ultramaratonsko traso prvič podala leta 2013, ko je spremljala Ruth Podgornik Reš, prvo Slovenko, ki je pretekla Špartatlon v Grčiji. Film RUTH 246,8 je tistega leta prejel zlatega viteza, priznanje za najboljši tuji dokumentarni film na najstarejšem svetovnem festivalu športnih dokumentarnih filmov v Palermu.

