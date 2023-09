Mali borci niso sami

Goran Karan, Otroški pevski zbor RTV SLO, Challe Salle, Zdravniški orkester Camerata Medica, Manca Špik, SoulGreg Artist & BigLights Band, New Swing Quartet in Primož Grašič Quartet. To so vrhunski glasbeniki, ki bodo 26. oktobra nastopili v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na velikem, zdaj že tradicionalnem dobrodelnem koncertu Društva Viljem Julijan.

Z nakupom vstopnice za 5. koncert boste pomagali zbirati sredstva za otroke s težkimi redkimi boleznimi in tako malim borcem pokazali, da niso sami.

Nastopil bo tudi hrvaški glasbenik Goran Karan. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Čustvene in socialne stiske

»V tem posebnem večeru bomo malim bolnikom, ki se soočajo z najtežjimi možnimi boleznimi, ki so večinoma žal neozdravljive in povzročajo veliko stisk in trpljenja, pokazali, da niso sami in da smo tukaj za njih. Da jih podpiramo in bodrimo na njihovi zahtevni poti,« pravi Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan.

Koncert Viljem Julijan je zapuščina fantka, ki je pri dveh letih izgubil bitko z neozdravljivo boleznijo. FOTO: Osebni arhiv

Mnogi otroci, kot je mala borka Maša, se soočajo z neozdravljivimi in smrtonosnimi boleznimi. FOTO: Osebni arhiv

V društvu si želijo, da bi ljudje dobrega srca tudi tokrat stopili skupaj in napolnili Cankarjev dom, s čimer bi za male borce zbrali čim več sredstev. Redke bolezni so namreč večinoma skrajno težke bolezni, ki na žalost večinoma prizadenejo otroke. So večinoma neozdravljive in pogosto smrtonosne v otroštvu ali mladosti. Čeprav je posamična bolezen zelo redka, pa je teh bolezni več tisoč, zato je tudi malih borcev zelo veliko. Bolezni ne povzročajo samo fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske. Otroci z redkimi boleznimi in njihove družine namreč doživljajo skrajne človeške stiske, mnogo družin se zaradi bremena bolezni znajde v materialni stiski, starši pa otrokom pogosto ne morejo nuditi vse potrebne nege, terapij, pripomočkov in skrbi, ki jo potrebujejo.

Glas otrok z redkimi boleznimi

»Koncert Viljem Julijan je ponosen glas vseh otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin. Je dogodek podpore, srčnosti in upanja. Zato z vsem srcem vabim vse, da se nam pridružite v Cankarjevem domu, kjer bomo doživeli nepozaben večer, poln ljubezni in sočutja,« pravi glasbenik Gregor Bezenšek - SoulGreg Artist, pobudnik koncerta in ustanovitelj Društva Viljem Julijan. Naj spomnimo, da je društvo poimenovano po njegovem sinu Viljemu Julijanu, ki je svoj boj z boleznijo izgubil maja 2019, star dve leti in pol.