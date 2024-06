London je gorel. Andrej Šifrer poskrbel za pravo glasbeno poslastico

Ppred 52 leti je kot študent prava prvič prištopal v britansko prestolnico, konec aprila letos pa se je tam odprla razstava, tej je sledil koncert. Uresničitev mladostnih sanj? »Zagotovo si takrat niti pomisliti nisem upal, da se to lahko kdaj zgodi, a kot pravi Forrest Gump: življenje je bombonjera, nikoli ne veš, kaj te čaka v njej,« pove Andrej Šifrer. Še manj si je lahko predstavljal, da bo odprtju sledil koncert v Wheatsheaf Community Hallu, ki je združil največ londonskih Slovencev na kupu doslej in se je končal s stoječimi ovacijami. Presunljivo je bilo gledati slovensko-angleške pare, ki so si natisnili Andrejeva besedila, da so lahko z njim zapeli.

Začelo se je z odprtjem razstave, ki jo je posebej za to priložnost pripravila kustosinja Gorenjskega muzeja Kranj Ana Vrtovec Beno. V Slovenskem domu, ki ga vodi prikupna Deborah pod nadzorom Marka Isteniča, so se pogumno lotili te nenavadne pustolovščine. Najprej odprtje razstave za otroke, ki je ganila Andreja, saj tega še ni doživel, a zvenelo je tako ljubko, da si ni upal odkloniti, pove. Otroci Slovencev, ki živijo v Londonu, so navajeni, da v soboto prihajajo v to slovensko stičišče, kjer jih simpatično dekle naše krvi z imenom Soča spodbuja s slovenskimi pravljicami in pripovedkami. Tokrat je njeno mesto zasedel belolasi gospod, ki jim je povedal par zgodbic iz svoje mladosti in z njimi zapel nekaj pesmi. Z odprtimi ušesi in očmi so ga poslušali in prehitro je bilo vsega konec, saj so odrasli že trkali na vrata, da se razstava odpre tudi zanje. Andrej jim je namenil slabo urico razlage, skočil v taksi in se odpeljal na tonsko vajo.

Odprtje razstave za otroke? »No, tega pa še nisem doživel.«

Presunljivo je bilo gledati slovensko-angleške pare, ki so si natisnili Andrejeva besedila, da so lahko z njim zapeli.

Dave Cooke! Brez njega bi ne bilo Šifrerja!

Prava poslastica

Tam sta bila že v nizkem startu njegova večna glasbena sopotnika Dave Cooke in Bill Thorp, ki z njim delita uspehe in še večje uspehe zadnjih 45 let. Angleža, ki sta pred skoraj pol stoletja z njim posnela prve pesmi Zoboblues, Bil sem mlad in Grenko vino, mu še vedno stojita ob strani. Andrejev komentar? »Nobena ženska v mojem življenju mi ni bila toliko časa zvesta kot ta dva,« v smehu pokaže na genialna Dava in Billa. Večer je bil prava poslastica in London je gorel v ritmu Andrejevih pesmi, ki ga je spremljalo več kot 150 glasnih pevcev. Prednjačil je Zbor Slovencev iz Londona, ki ga vodi navihana Kaja Pečnik. Prav ti so koncert začeli in ga ob pomoči svojih glasbenikov, stoječih, pojočih obiskovalcev in našega avtorja sklenili z Gorsko rožo in pesmijo Za prijatelje.

V tem slovenskem večeru je zažigal tudi Dennis Seaton (Musical Youth) s priredbo Andrejeve Oče, ki je seveda postala Father, in njihovo svetovno uspešnico Pass the Dutchie. London je gorel. Njegova Mirjam je kot senca vse beležila s kamero, da spomini ne utihnejo. Res bi bilo škoda. Nekaj naših, ki so se po naključju znašli v tem velemestu, se je pridružilo rajanju, med najglasnejšimi pa sta bili njegovi hčerki, Eva z družino in Kora s svojim izbrancem Alisterjem. V prenekaterih očeh so se iskrile solze sreče, tudi zvezdnik večera ni mogel ostati ravnodušen.

Slovenski zbor iz Londona. Prva na Andrejevi levi je dirigentka in duša skupine Kaja Pečnik.

Veličastni plamen

Ker se londonski Slovenci niso mogli razkaditi iz dvorane, so jih ob 23. uri dobesedno vrgli ven. Seveda v bližnji pub, kjer so pili in peli, dokler jih tudi od tam niso pregnali na cesto in v taksije, saj je mestni promet že zdavnaj utihnil. London's Burning je bil eden prvih hitov punk skupine Clash in kasneje v 80. letih angleška TV-nadaljevanka o pogumnih gasilcih. Ob koncu aprila pa je London gorel s slovenskim ognjem in našim avtorjem. Veličasten plamen, ki v prenekaterih londonskih srcih gori še danes.