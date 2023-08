Letni oder Ruše ima nov rekord (FOTO)

V nedeljo zvečer se je s predstavo Toneta Partljiča Poroka čistilke Marije zaključil festival Letni oder Ruše, ki že 24 let poteka v enem najlepših naravnih amfiteatrov v Sloveniji. Kot se spodobi, so v rojstnem kraju Janka Glazarja tamkajšnjo največjo prireditev zaključili na najveličastnejši način, in sicer z rekordnim obiskom.

Tinkara Kovač (na fotografiji s hčerko Almo) je na Kantfest prišla z enega konca Slovenije na drugega. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Mariborski Trio Reporter Milan, ki vse od odhoda z Radia City nastopa pod imenom Toti Reporter Milan, je namreč podrl lastni rekord, ki ga je držal nekaj let in je prav tako odlična popotnica za enega najboljših slovenskih stand upov. Ta bo od prvega šolskega dne oddajal z novoustanovljenega radia Toti radio (106,8), česar se štajerska javnost že neizmerno veseli. V soboto pa je na odru nastopila tudi legendarna skupina Parni valjak, in sicer z novim pevcem Igorjem, ki je po smrti Akija Rahimovskega stopil v res velike čevlje, a so bili prisotni mnenja, da se je v njih tudi odlično znašel. Zadnje pa seveda ni rekel niti naš glasbenik Zoran Predin, ki nastopa z novim projektnim bandom Zob časa.

Zoran Predin je imel za predskupino kar finaliste tekmovanja v kantavtorstvu Kantfest. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Avtomobilsko-nogometna družina Jarc se vedno udeleži spektaklov v Mariboru in okolici. FOTO: MP Produkcija/pigac.si