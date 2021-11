Leopold I. pleše po svoje

Radgonski raper Michael Leopold, ki ustvarja pod imenom Leopold I., je te dni izdal novo skladbo z naslovom Pleše po svoje. »Z Žanom Hauptmanom in Vidom Turico smo pripravili nekaj svežega. Na saksofonu sta nas podprla Blaž Švagan in Tibor Pernarčič. Videospot sta posnela Christian Fluher in Simon Zimič, v glavni vlogi pa nastopa Anja Angie,« je sledilcem sporočil Leopold I., ki slovi po globokih besedilih, ki jih odrapa v pogovornem jeziku – v radgonščini. Leopold I. prizna, da je minilo kar precej časa, preden je ugotovil, da želi rapati v domačem narečju.

»Začel sem v mariborski skupini Rap Virus Crew. Fantje so rapali v pogovornem jeziku, zato sem najprej tudi sam poskusil v domačem narečju – po radgonsko. V naših krajih je močno prisoten jezikovni manjvrednostni kompleks, in ker so se mi smejali, sem začel fejkati mariborsko narečje. Potreboval sem več let, da sem ugotovil, da v takem načinu ni pristnosti. Ko sem napisal prvi komad v svojem narečju, sem ugotovil, da je to to. Je veliko bolj naravno, pristno in iskreno, saj rap izhaja iz pogovornega jezika,« pripoveduje Leopold I., ki je svojo glasbeno pot začel že kot osnovnošolec. Takrat je rap poslušal ves čas – od slovenskih do nemških in ameriških izvajalcev.

»Dejansko me je rap pritegnil zelo zgodaj. Že v osnovni šoli sem ga začel poslušati, ko sem po naključju dobil albuma Trnow Stajl Klemna Klemna in Dandrough – Ko pride bog. Poleg tega mi je stric podaril škatlo cedejev s klasikami ameriškega rapa devetdesetih let. Ta glasba me je tako navdušila, da sem že pri dvanajstih letih pisal komade,« se spominja Leopold I., ki je bil do leta 2011 aktiven raper, potem se je za par let umaknil in se posvetil študiju ter postal magister prevajalstva nemškega jezika.

Njegova nova skladba pripoveduje o tem, da pravice niso nikdar samoumevne, temveč se je za njih treba neprestano boriti. Enakopravnost spolov pri tem ni izjema. Svoboda odločanja o svojem telesu, življenje zunaj družbenih norm, spoštovanje drugačnosti in enake možnosti za vse. Skladba Pleše po svoje je spodbuda k plesu in prijaznejši, sprejemljivejši družbi.