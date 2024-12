Legendarni rockerji z novim zvokom: akustična turneja navdušuje Slovenijo

Ena najbolj priljubljenih slovenskih rock skupin, ki je zaživela leta 1982 v Velenju, je tudi tokrat navdušila skorajda polno dvorano blizu tromeje med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko.

Vokalist Matjaž Jelen, kitarist Bor Zuljan, basist Cveto Polak in bobnar Aleš Uranjek so se po izjemno uspešni rockerski turneji podali še na akustično popotovanje po slovenskih gradovih, kulturnih domovih in drugih glasbenih prizoriščih. 25. decembra bodo Šank Rock nastopili v Cankarjevem domu v Ljubljani, sledijo Kočevje, Kamnik, Portorož, Velenje, Postojna in druga mesta.

Zažigali so v Lendavi, sledijo še druga slovenska mesta.

Glasbeniki bodo za prihajajoče nastope uspešnice preoblekli v nove aranžmaje, na odru pa se jim bosta pridružili priznani glasbenici Anja Bukovec z violino in Monika Tekavčič z violončelom, ki bosta fantom pomagali pričarati romantično vzdušje. Odzivi po akustičnem koncertu v Lendavi so bili izjemni in tukaj ne gre prav veliko dodati, saj so rockerji v najbolj vzhodnem slovenskem mestu pustili velik pečat.