Legendarni Ivančić navdušil pod zvezdami

V nadaljevanju letošnjega Radgonskega poletja je bil na sporedu predzadnji od šestih zanimivih koncertov. Na odru pred Mladinskim centrom Gornja Radgona, na Trgu svobode, so se ljubiteljem glasbe predstavili legendarni Slavko Ivančić z bendom in nepozabnimi zimzelenimi pesmimi, ter mlada velenjska skupina Nimfort.

Obiskovalce je najprej ogrela mlada skupina Nimfort. FOTO: O. B.

Ivančić je sicer priznan slovenski pevec, ki je glasbeno pot začel v 70. letih prejšnjega stoletja. V dolgoletni karieri je prepeval v različnih zasedbah, še najbolj ga poznamo kot glavni vokal vsem dobro poznanih skupin Bazar in Faraoni. Od leta 2000 se uspešno posveča solo karieri, letos bo praznoval okroglih 70 let in kar 50 let kariere. S svojim edinstvenim glasom je navdušil tudi na radgonskem koncertu, na katerem niso manjkale uspešnice Dober dan, Tina, Poišči me, Portorož 1905, Kar je res, je res, Sem takšen, ker sem živ, Ne bom pozabil na stare čase, Solinar, Mi ljudje smo kot morje, Jaz te nimam rad, Ti znaš, Črta, Nisem jaz, Ko mene več ne bo in mnoge druge.

Za nekoliko mlajše obiskovalke in obiskovalce so poskrbeli fantje iz velenjske skupine Nimfort, ki je postregla z obogatenim repertoarjem, novimi presenečenji in energičnim nastopom. Žanrsko so še najbližje modernemu pop rocku, v njihovi glasbi pa se prepletajo teme družbenih problemov s svežino mladostniškega optimizma, ki je obogaten z ljubeznijo do življenja in zabave. V petek, 16. avgusta, se bo pred Mladinskim centrom odvil zadnji koncert v okviru Radgonskega poletja, ko bo nastopil nepozabni Adi Smolar.