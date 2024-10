Lanska finalista šova Slovenija ima talent imata novo pesem (FOTO in VIDEO)

Smeh, radoživost, igrivost in brezskrbnost v vsakem trenutku so glavna sporočila, ki jih te dni z novim videospotom deli čarobni dvojec Arbadakarba, ki ga sestavljata lanska finalista šova Slovenija ima talent, Tina Vrdjuka Kekec in Matjaž Kekec.

Otroci, babica, dedek in še psa. V spotu je sodelovala prav vsa družina. FOTOGRAFIJE: HALLA STUDIO

Snemanje je bilo igrivo in zabavno.

Tina je z vokalom prepričala publiko že v točki Nabiralka zvezd.

Pesem nosi naslov Plešem po dežju in spodbuja otroško igrivost, domišljijo, povezovanje družine, prisotnost staršev z otroki ter privablja nasmeh na obraz. »Ko delava predstave za otroke, uporabljava tujo glasbo, pa sva prišla na idejo, da bi imela svojo, avtorsko. Tako je nastala pesem, ki bo otroke pospremila v novo šolsko leto. Otrokom in staršem želiva sporočiti, da je pomembno ohraniti igro in brezskrbnost skozi vse leto, saj otroci prehitro rastejo in čas prehitro mine, zato je vsak dan čas za ples v dežju,« sta dejala vsestranska umetnika. »Pesem je nastala spontano in izraža veselje, srečo in igrivost ne glede na situacijo. Uživajmo in imejmo se radi ne glede na katere koli dejavnike. Tudi dež je lahko naše sonce,« dodajata.

Uživajmo in imejmo se radi ne glede na katere koli dejavnike. Tudi dež je lahko naše sonce.

Pri snemanju je sodelovala vsa družina, vokal sta prispevali tudi Matjaževa hči Zala Ciglar Kekec in njuna Lejla Arija, k snemanju videospota so povabili celo babico in dedka ter kužka Luno in Luxa. Za glasbo in besedilo so poskrbeli Damjan Jović, Adam Velić, Rok Terkaj in Matjaž Kekec, v produkciji Halla Studia. Njuni nastopi za vso družino bodo tako obogateni z lastno pesmijo, ki ji bo zagotovo sledila še kakšna, saj njuna kreativnost ne pozna meja.