Kvatropirci snemali v Brdih, v mislih pa so pri velikem dogodku, ki bo prihodnje leto (VIDEO)

Kvatropirci Samo Kališnik, Matej Kocen, Albin Jordan in Tomaž Krt te dni predstavljajo novo pesem z naslovom Ti, kakor vino, za katero so v idiličnih Brdih na posestvu Ščurek posneli tudi videospot. »Vsi imamo radi vino, zato so bila Goriška brda logična izbira lokacije za pesem, ki ima naslov Ti, kakor vino. Res pa je, da vino, ker to vpliva na glasove, lahko pijemo le v času, ko nimamo nastopov. Zato si takrat, ko lahko, kozarec dobrega vina privoščimo še z večjim veseljem,« pravi Samo Kališnik, ki je tudi avtor melodije in aranžmaja nove skladbe, medtem ko mu je pri besedilu pomagala njegova draga, Jasmina Šmarčan Kališnik.

Kot je še dejal, je lokacijo snemanja tako vzljubil, da jo bo kmalu obiskal skupaj z izbranko. Snemalni dan je za fante minil brez zapletov. Dela so se lotili v zgodnjih jutranjih urah in ga v poznih večernih tudi končali. »Vse je šlo kot po maslu, uživali smo v čudovitih razgledih, ekipa je bila super in energije so enostavno stekle,« še povedo fantje. Še posebno pa je v glavni vlogi in družbi zapeljivih deklet med snemanjem menda užival Albin Jordan. »Več kot očitno se je zelo dobro znašel,« so povedali preostali fantje, ki so seveda dogajanje pozorno spremljali.

Poletje je, poleg decembra, za Kvatropirce najbolj delavno obdobje. FOTOI: Neo Visuals

Tudi sicer so Kvatropirci letošnje poletje zelo delavni. Vse sobote, od aprila do septembra, imajo zasedene z vsaj eno poroko. »Do konca sezone pa se bomo še veliko družili tudi na koncertih. Samo v avgustu nas namreč čaka pet koncertov, in sicer v Žalcu, Kobaridu, Črenšovcih, Celju in Kranju. In zelo se že veselimo, da bomo lahko vsem poslušalcem v živo zapeli tudi novo skladbo Ti, kakor vino in jo bodo lahko z nami že peli tudi v živo,« še povedo fantje, ki pa so v mislih pri prvem samostojnem koncertu, ki bo prihodnje leto februarja v Cankarjevem domu.

Vino lahko pijemo le v času, ko nimamo nastopov.

»Čeprav smo na odru Gallusove dvorane že večkrat nastopili kot gostje, bo samostojen koncert za vse nas vendarle nekaj posebnega. Zelo se ga veselimo in obljubljamo pravo glasbeno pravljico, o kateri bomo kmalu razkrili več,« nam še povedo Kvatropirci.