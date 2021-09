Krt nastavlja ogledalo družbi in sebi

Fantje že snujejo nove skladbe, kmalu jih bo za cel album. FOTO: OSEBNI ARHIV

iz Dolenjskih Toplic, ki so mu sošolci že v osnovni šoli nadeli ime, je stari glasbeni maček. V glasbene vode se je podal pri rosnih 13, kalil pa se je v številnih zasedbah, kot so Podžlejbn, Tavžntroža, Stara Šula in El Kachon. In ko se je pred časom odločil za samostojno pot, je logično, da se kot pesnik in glasbenik podtalja predstavlja z imenom, ki se ga drži od mladosti, Krt torej.Po Trilerju 7, prvem krvavo-erotičnem singlu na samostojni glasbeni odisejadi Andreja Barbiča - Krta, se zdaj predstavlja z novim singlom Človek spomina. »Sem nemirna rokenrol duša, ki se teši in živi z glasbeno kreativnostjo, ki me osvobaja. V svojih pesmih z različnimi tematikami, ki se držijo osebnoizpovedne note, z družbenokritično držo in erotično liriko nastavljam ogledalo družbi in tudi sebi,« pravi Dolenjec, ki ga je glasba s koncerti, potovanji, snemanji in izdanimi albumi izoblikovala v osebnost, kakršna je, samostojna pot pa se je zgodila spontano in naravno.In lani, ko so razmere prisilile nekatere glasbenike, da so malo izpregli, sta ga k sodelovanju povabilainiz založbe Inja music. »Zraslo je mnogo idej in osnutkov novih skladb, ki so se mi zdele preveč osebne in tudi morda žanrsko drugačne, da bi jih predstavil v matičnih zasedbah. Zbral sem ekipo, ki mi omogoča podprtje glasbenih idej in sveži zanos, sestavljajo jo priznani in zelo dejavni dolenjski glasbeniki;na kitarah vseh vrst in multiinštrumentalistna bobnih,« nadaljuje Krt, ki primarno še vedno deluje kot kitarist, kompozitor in občasno vokalist zasedbe El Kachon, ta je trenutno od prej naštetih zasedb še vedno najbolj aktivna, lani pa so izdali četrti album Mi nismo, in sicer ekskluzivno na vinilni plošči.Krt želi izdati tudi album kot samostojni glasbenik, pesmi se namreč kar pridno nabirajo, zagon ni usahnil niti v času korone, saj izredne razmere ustvarjalnega duha v njem niso zatrle, prav nasprotno. »Moj način dela je tak: ko je ideja sveža in mi je všeč, jo naredim in zapakiram. Pesem je dokument časa, obenem pa je brezčasna. Tako se počutim zdaj, in to mora na plan v tem trenutku. Glasba mora med ljudi, na kakršen koli način. Preden bom izdal album, bo na radijske valove in druge glasbene platforme prišel še kak moj singel v paketu z videospotom, upam pa, da bomo lahko novo glasbo predstavljali tudi v živo,« Krt z optimizmom zre v prihodnost.