Kristalni globus filmu o slikarki

S podelitvijo kristalnega globusa za najboljši film se je sklenil 58. mednarodni filmski festival v Karlovih Varih, eden najstarejših in najpomembnejših v Evropi, ki je bil tokrat v znamenju britanskega dokumentarnega filma A Sudden Glimpse to Deeper Things.

Nagrajeni dokumentarec v režiji Marka Cousinsa, ki prinaša portret ene najpomembnejših britanskih abstraktnih umetnic, slikarke Wilhelmine Barns-Graham, je pometel s konkurenco skupno 12 filmov, ki so se v tekmovalnem programu potegovali za najvišje odličje. Lani so z lento najboljšega filma ovenčali bolgarsko-nemško koprodukcijo Blaginje lekcije v režiji Stefana Komandareva.

V strokovni žiriji je bil tudi avstralski igralec Geoffrey Rush, na sliki z ženo Jane Menelaus. FOTO: Michal Cizek/Afp

O najboljšem med najboljšimi je presojala strokovna žirija, ki so jo sestavljali ameriška producentka Christine Vachon, avstralski igralec Geoffrey Rush, islandski pisatelj in scenarist Sjon, češka igralka Eliška Krenkova ter madžarski režiser, scenarist in skladatelj Gabor Reisz. Kristalni globus, ki ga spremlja tudi denarna nagrada v vrednosti 25.000 ameriških dolarjev (okrog 23.000 evrov), je zmagovalcu izročil prvi mož festivala Jiriho Bartošky, enakovredno pa naj bi pripadala režiserju in producentu. Med dvanajsterico filmov, ki so se potegovali za to najvišjo čast, ni bilo slovenskega, se je pa v tekmovalno sekcijo prebila hrvaško-katarska koprodukcija Proslava v režiji hrvaškega režiserja Bruna Ankovića in na tem pomembnem festivalu v češkem zdraviliškem mestu doživela svetovno premiero.

Skupno na ogled

Posebna nagrada žirije, vredna 15.000 ameriških dolarjev (dobrih 13.800 evrov), je šla filmu Elskling (Loveable) norveške režiserke Lilje Ingolfsdottir. Igralka Helga Guren je z vlogo v njem prepričala kot najboljša igralka, medtem ko sta na moškem polu s svojo igro naredila največji vtis nizozemska igralca Ton Kas in Guido Pollemans v filmu Three Days of Fish v režiji Petra Hoogendoorna. Žirija je posebno omembo namenila filmu Xoftex v režiji Noaza Desherja ter filmu Our Lovely Pig Slaughter češkega režiserja Adama Martineca.

Nagrado predsednika žirije je dobil tudi angleški igralec Clive Owen. FOTO: Michal Cizek/Afp

Tokrat je slavil dokumentarec A Sudden Glimpse to Deeper Things. FOTO: press

Nagrado predsednika festivala so prejeli nemško-španski igralec Daniel Brühl, britanski igralec Clive Owen ter hollywoodski igralec in režiser Viggo Mortensen.

Letos je bilo v Karlovih Varih skupno na ogled 177 igranih in dokumentarnih celovečernih in kratkih filmov. Prihodnje leto se festival v svoji 59. ediciji vrne med termalne vrelce v mesto na zahodu Češke od 27. junija do 5. julija.