Kri, nune in golota: Gledali eksplicitno opero pa jim je postalo slabo, nekateri morali poiskati zdravniško pomoč (VIDEO)

Nekaterim obiskovalcem gledališča v Stuttgartu je bilo slabo po eksplicitni operi Sancta, ki je vključevala piercinge, seks ter obilo lažne in prave krvi.

»V soboto je bilo osem ljudi, v nedeljo pa deset, za katere so morale poskrbeti naše službe,« je o obeh uprizoritvah opere avstrijskega koreografa Florentina Holzingerja povedal tiskovni predstavnik opere Sebastian Ebling, navaja Guardian. Dodal je še, da so v treh primerih morali poklicati zdravnika. Ženska igralska zasedba običajno nastopa delno ali popolnoma gola, prejšnje predstave pa so vključevale požiranje meča v živo, tetoviranje, masturbacijo in akcijske prizore s krvjo in svežimi iztrebki.

»Dobra plesna tehnika je zame tudi nekdo, ki zna urinirati na mig,« je dejal Holzinger v intervjuju za Guardian.

Domnevno bogoskrunska vsebina

Sancta je bila maja premierno uprizorjena v državnem gledališču Mecklenburg v Schwerinu in temelji na ekspresionistični operi Paula Hindemitha iz 1920. Sancta Susanna. Hindemithova izvirna opera govori o mladi nuni, ki se, navdušena nad zgodbo ene od starejših žensk v samostanu, gola postavi na oltar in odstrani lopatico s Kristusovega trupa. Srečanje z velikim pajkom jo prisili, da se pokesa svojih dejanj in roti druge nune, naj jo živo zazidajo.

Opera bi morala biti prvotno premierno uprizorjena v Državni operi v Stuttgartu leta 1921, a je bila uprizorjena šele leta 1922 zaradi protestov proti njeni domnevno bogoskrunski vsebini.

Prvotni nastop so letos v Stuttgartu nadomestile gole nune, ki so se vrtele okoli palice na sredini odra, stena križanih golih teles in lezbični duhovnik, ki je maševal.