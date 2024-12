Kraljevska glasba v Španskih borcih: Miha Kralj navdušil z legendarnimi uspešnicami

Avtor legendarne skladbe Sava šumi (besedilo Srečko Čož) je pripravil glasbeni pregled svojega dela. Začelo se je v zaodrju, kjer je prejel izjemno darilo, z velikim amarilisom okrašeno kraljevo krono, ki je bila posebno presenečenje večera. Kralj ne bi bil kralj, če mu krone, okrašene s poldragimi kamni, ne bi nataknili na glavo.

Miklavž je Nini Pečar prinesel darilo za rojstni dan. FOTOGRAFIJE: PRIMOŽ HIENG

Ob spremstvu nekaterih ožjih prijateljev je Miha dejal, da takšnega darila že dolgo ni dobil. Na Kraljevem koncertu, ki je bil zares kraljevski, so nastopili pevka Brigita Lupša, slikarka, glasbenica in pesnica Nina Pečar, harfistka Bilka Peršič, pevec Milan Hribar - Tč, član nekdanje Kraljeve skupine Prah, Milan Petrovič, znani one man band (en mož, en orkester), Andreja Podlogar & Blaž Bertoncelj – Studio BA Tango, Edo Sušnik, solo kitarist in pevec v prvi postavi skupine Prah, ter karateist Almin Gorinjac in pevec Matic Nareks.

Milan Hribar - Tč je pel v prvi zasedbi skupine Prah.

Harfa in violina

Potem ko smo slišali nekatere Kraljeve uspešnice – med drugim je sam zaigral in zapel znamenito skladbo Sava šumi –, so se na odru zvrstili nekdanji člani skupine Prah, med njimi pevec Milan Hribar - Tč, ki je zapel dve uspešnici, in sicer Sezona senc in Sedem morij. Vrh koncerta je bila še ena legendarna skladba, tokrat iz sveta elektronske glasbe, še vedno priljubljena Andromeda ob spremljali harfe in violine.

Matic Nareks je zapel skladbo Halo Nataša.

Ob predstavitvi nastopajočih na koncu je Miha, ki že vrsto let trenira karate, iz rok Grada Milenkovića (Karate klub Grade) prejel diplomo za osvojeni 2. dan črnega pasu. Na koncu je na oder prišel še sam sv. Miklavž in pozdravil obiskovalce koncerta, violinistki in saksofonistki Nini Pečar pa izročil darilo, saj je prav ta večer praznovala rojstni dan. Koncert si zasluži le eno oceno – vrhunsko.

Izjemno zadovoljen

To je bil premišljen koncept in pregled glasbenega delovanja, kjer niso bile potrebne prav nobene besede. Glasba je povedala vse, predstavila je tudi njegovo razpoloženje skozi obdobja njegovega življenja. Zvok v imenitni dvorani Španskih borcev je bil odličen. To ni bila glasba iz zvočnikov, temveč so zaigrane harmonije preplavile celoten prostor.

Milan Petrovič (desno) je Mihu podaril prav posebno gramofonsko ploščo.

Glasba je sprožila čustva in privrele so solze, tako spontano, da ne bi smelo biti nikogar sram, da so se mu orosile oči. Nastopajoči so vsak po svoje prispevali briljantni kamenček v mozaik čudovitega večera. Mihi Kralju lahko samo iskreno čestitamo za vrhunski glasbeni dogodek in preplet njegovega 60-letnega glasbenega ustvarjanja.

Glavni protagonist večera je po koncu dejal, da je izjemno zadovoljen z izvedbo glasbe, plesa in celo karateja: »Ta koncert je dobro izhodišče, da zadevo ponovimo še v kakšni primerni dvorani, saj so vsi izvajalci dali vse od sebe. Izjemno sem presenečen nad dejstvom, da je vse teklo po načrtih od prve do zadnje sekunde. Ne le naš skupni glasbeni prispevek, temveč tudi video in svetlobna spremljava so naredili svoje. Prepričan sem, da so obiskovalci zadovoljni zapuščali dom Španskih borcev.«