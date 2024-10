Kot strela iz vedrega neba: Gradfest 2024 je odpovedan!

V Raziskovalno izobraževalnem središču (RIS) Dvorec Rakičan, bi so v soorganizaciji Agencija Danea, konec oktobra in v začetku novembra morala odviti ena največjih »čarovniških« prireditev, ki v Rakičan vsako leto privabi več tisoč in celo deset tisoč ljubiteljev zabave.

Organizatorji so celo »Ples - noč čarovnic«, kakor se je dogodek imenoval doslej, preimenovali v Gradfest 2024. Tako bi tudi letos ob noči čarovnic in v začetku krompirjevih počitnic v Rakičanu, kot so tisoče željnih zabave, vajeni že nekaj let, potekal večdnevni glasbeno-zabavni dogodek.

Tridnevni Gradfest bi postregel z glasbenim spektaklom za vse okuse, zraven so bile predvidene manjše osvežitve in nadgradnjo, kar si dogodek »po desetih letih tudi zasluži«.

Gradfest 2024 bi potekal med 30. oktobrom in 2. novembrom, s pavzo za dan mrtvih. Celotno tridnevno dogajanje je bilo razdeljeno v tri sklope, in sicer: pop-rock večer, večer zabavne in narodnozabavne glasbe ter družinski dan z glasbenim in drugim animacijskim programom ...

Žal pa so konec minulega tedna mnogi, ki so si že nabavili vstopnice in tudi drugi, ki so to načrtovali, doživeli pravi mali šok: »Z obžalovanjem vas obveščamo, da smo zaradi nepredvidenih tehničnih težav, ter zahtevnih kulturno varstvenih pogojev prisiljeni odpovedati dogodek Gradfest, ki je bil načrtovan 30.10., 31.10. in 2.11.2024.

Odločitev sprejeli s težkim srcem

To odločitev smo sprejeli s težkim srcem, saj smo si vsi skupaj prizadevali ustvariti edinstven in nepozaben dogodek za vse naše obiskovalce. Naše glavno vodilo je bilo, da pripravimo dogodek, ki bo v čast tako dvorcu Rakičan kot skupnosti, ki ga obdaja. Žal pa okoliščine niso omogočile, da bi to vizijo uresničili. Vsem, ki ste izkazali podporo našemu dogodku, se iskreno zahvaljujemo za vašo zaupanje. Zahvaljujemo se tudi glasbenim izvajalcem, s katerimi smo že imeli sklenjene pogodbe, da razumejo nastalo situacijo in od nas niso zahtevali plačila dogovorjenih honorarjev. Kupcem vstopnic bo povrnjena kupnina na prodajnem mestu, kjer ste opravili nakup, in sicer do 31.12.2024.

Vsa prodajna mesta imajo pogoje vračila objavljena na svojih spletnih straneh,« so sporočili iz Agencije Danea, kjer ob hvaležnosti publiki za razumevanje dodajajo: »Naša ekipa bo v prihodnje še naprej delovala s strastjo in zavezo do organiziranja kulturnih dogodkov, ki bodo pozitivno prispevali k skupnosti. Upamo, da se bomo kmalu ponovno srečali v bolj ugodnih okoliščinah.«

Neuradno naj bi »nepredvidene tehnične težave« povzročile zahteve, ki so se pojavljale že prejšnja leta, in sicer izdaja kulturnovarstvenega soglasja s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kar pa se je očitno ponovilo tudi letos, v bolj drastični obliki.

Veliko bi se dogajalo

Spomnimo, če bi vse potekalo po načrtih, bi priljubljeni tradicionalni dogodek vsekakor prinesel pester in bogat animacijski program, na velikem odru pa bi gostil dve večerni glasbeni zabavi za vse generacije ter celodnevni družinski dan z glasbo za vso družino, otroškimi predstavami in obiljem animacije.

V sredo, 30. oktobra, bi za dober odmerek nostalgije poskrbeli legendarni Plavi orkestar ter prekaljeni mojstri YU-rocka Drugo dugme. Romea in Julijo, Injo, Kristino, Punco v belem in še pol avtobusa svojih nepozabnih muz bi v Prekmurje pripeljali prvaki ljubezenskega rocka Flirrt, za izdaten odmerek svežine pa bi poskrbeli vzpenjajoči se BOOOM! z bendom, v katerem igrajo bivši in sedanji člani skupin Joker Out, Ice on Fire, Fat Butlers in Smetnaki.

Naslednji praznični dan, četrtek, 31. oktober, je bil rezerviran za praznični družinski dan, ki bi ga spletli Dejan Dogaja z bendom z muziko za žur ter dodatnim enournim otroškim šovom. Lucija Čirović bi nastopila z otroško predstavo Poklic coprnice Mice, na dvorec Rakičan pa bi prišli tudi ljubljenci naraščaja, Vila Eksena in superheroji.

Ob srednjeveškem programu in animaciji bi obiskovalcem bila na voljo tudi napihljiva igrala, poslikava obraza, čarovnik, foto kotiček, živalski kotiček, sladki kotiček & baloni, ustvarjalne delavnice... Po dnevu premora za nabiranje moči pa bi v soboto, 2. novembra, sledil še udaren zaključek s tremi mojstri zabave: prvo damo žurerskih napevov Danijelo, vedno odlično Tanjo Žagar ter Ansamblom Stil, ki to poletje jadra na krilih hitov Polka za dva milijona folka (z Gojkom Hitmachrjem Ajkulo) in Bi te, bi te ... (z Modrijani).