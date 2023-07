Ko se združijo Kuba in Orleki, dobimo to (VIDEO)

Skladba Življenje gre naprej, ki je luč sveta ugledala pred enajstimi leti, opeva Zagorsko dolino, kjer imajo člani glasbene skupine Orlek v srcu rudarskih revirjev svoj domicil, in ljudi, ki tam živijo. Z novo različico je skupina, ki si je ime nadela po hribu na obrobju Zagorja, ohranila osnovno bit prvotne skladbe in ji v novejši različici, mešanici rock'n'rolla, folka, punka in polke, dodala ritme salse.

Priredbo je naredil Ariel Cubría, ki je besedilo prepesnil v španščino, skladba pa je z novo različico dobila tudi nov, dvojezičen naslov La Vida gre naprej. Cubría je sicer strokovnim glasbenim krogom pri nas že dobro poznan – je namreč pevec, kitarist, basist in producent s Kube, ki je v preteklosti sodeloval z Vladom Kreslinom, Perom Lovšinom, Neisho, Modrijani in Tinkaro Kovač, tokrat pa prvič z Orleki.