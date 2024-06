Klovn ubijalec se vrača v zakleto mesto Derry

Klovnov s kredasto belim obrazom in z rdečim balonom v rokah se moramo presneto bati! Zlasti otroci se morajo pognati v dir za življenje. Tega nas je naučil morilski klovn Pennywise, ki se zdaj vrača v izmišljeno ameriško mestece Derry, kjer bo znova teroriziral mladino. Ja, srhljivi klovn, ki pooseblja zlo, se vrača, pod debelo plastjo bele barve pa bo znova švedski igralec Bill Skarsgård.

1990. JE KINGOV ROMAN dobil filmsko priredbo.

Bill Skarsgård je zloveščega klovna iz kanalizacije upodobil že v dveh filmih, ki sta oba nastala po knjižni predlogi mojstra srhljivk Stephena Kinga. V prvem iz leta 2017, ki nas je preslikal v Derry v letu 1988, smo sledili skupini otrok, ki so se prvič srečali iz oči v oči z morilskim klovnom. Nadaljevanje dve leti pozneje pa je čas zavrtelo 27 let v prihodnost, ko se Pennywise vnovič poda na svoj ubijalski pohod, prav tedaj pa se v Derry vrnejo otroci, danes odrasli, ki so klovnovo morijo pred skoraj tremi desetletji preživeli. V novem odmerku groze, ki bo zavzel format devetdelne miniserije, ki bo predvidoma enkrat prihodnje leto prišla na pretočno platformo Max, pa bomo spoznali predzgodbo kultnega romana in istoimenskega filmskega diptiha Tisto.

Filmski različici Kingove srhljivke Tisto sta se izkazali za velikanski uspeh. Sploh prvi del je pometel z vso konkurenco, saj je ob proračunu 40 milijonov v blagajne prinesel astronomskih 700 milijonov in se zavihtel na prestol najbolj dobičkonosne grozljivke v filmski zgodovini. Tolikšen uspeh gre vsaj deloma pripisati tudi ustvarjalni ekipi za uspešnico, ki bo sodelovala tudi pri prihajajoči seriji.

Moči bo združila družinska naveza režiserja Andyja Muschiettija in producentke Barbare Muschietti, ki se jima bo pridružil Jason Fuchs, ki je pri drugem filmu prevzel dvojno vlogo producenta in igralca. Vsi trije se bodo pod serijo podpisali kot scenaristi, Andy Muschietti pa bo predvidoma prevzel tudi režijo prvih štirih delov.

»Kot najstnika sva si knjigo Tisto podajala iz rok v roke in izmenjaje brala poglavje za poglavjem, dokler platnica mehke izdaje ni razpadla. Epska zgodba, ki daleč presega vse, česar se lahko lotimo na filmu,« sta brat in sestra Muschietti navdušena, da se bosta že v tretje podala v Kingov svet, prežet s srčnostjo, humorjem in živo grozo.

Tega njunega entuziazma pa se je ob napovedi serije razveselil tudi Stephen King. »Vesel sem, da se zgodba Derryja, najbolj zakletega mesta, nadaljuje. Vesel sem, da bo nad tem festivalom groze bdel Andy Muschietti, skupaj z možganskim trustom, v katerem je tudi njegova nadarjena sestra Barbara,« je zapisal pisatelj in še vzkliknil: »Rdeči baloni za vse!«