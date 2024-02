Kim Kardashian v dokumentarcu o Elizabeth Taylor

Po naročilu britanskega BBC prihaja tridelna serija o življenju in umetnosti Elizabeth Taylor, o kateri bodo spregovorili tudi tisti, ki so filmsko ikono najbolje poznali, med njimi njena družina, prijatelji in kolegi. A namesto da bi oboževalci temnolase lepotice vijoličnih oči ob tem navdušeno zastrigli z ušesi, je mnogim zavrela kri.

Razlog? Na producentskem stolčku bo sedela razvpita zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian, ki se bo v dokuseriji tudi pojavila. »Naj ta družina pusti klasične filmske zvezde pri miru!« se je oglasil eden, drugi dodal, da si »Elizabeth zasluži več od tega«, tretji pa je BBC obtožil, da bodo tako razvrednotili legendarni status filmskih zvezd. »Naj jih nekdo ustavi!« je po spletu zadonel krik četrtega.

Osvojila je tri oskarje, enega za svoje delo na humanitarnem področju. FOTO: Profimedia

Tema novinarjev in učenjakov

Pokojna diva velikega platna, ki je pozornost vzbujala z dih jemajočo lepoto in razburkanim ljubezenskim življenjem ter hkrati zgradila izjemno filmsko kariero, je bila tema novinarjev in učenjakov. O njej so bili posneti filmi, napisane biografije. A očitno vse o njej vendar še ni bilo povedano.

Osemkrat je bila poročena, dvakrat je pred oltar zakorakala z Richardom Burtonom. FOTO: Profimedia

»Predolgo se je o njenem življenju razpredalo kot o žajfnici, s poudarkom na njenih osmih zakonih, ljubezni do diamantov ter odvisnostih. Prihajajoča serija pa jo predstavi v luči, kakršno si zasluži. Bila je igralka, upornica, poslovna magnatka, aktivistka, ki je začrtala, kaj sodobno zvezdništvo sploh je,« ustvarjalci serije obljubljajo, da se bodo potopili tako v njeno umetnost in igralske tehnike kot tudi v to, kako je spremenila dotedanji odnos med zvezdami in gledalci ter na novo definirala naše razumevanje slave in zvezdništva.

»Bila je brezkompromisno ona. Borka. Bila je dokaz, da lahko v življenju nenehno rasteš, se razvijaš in spreminjaš,« je o njej dejala Kardashianova, ki je o Taylorjevi govorila kot svoji vzornici in je bila zadnja, ki je zvezdnico intervjuvala pred njeno smrtjo leta 2011.

O njej je bilo napisano ogromno, a le ena biografija je avtorizirana. FOTO: Press

Ta zadnji intervju bo seveda del prihajajoče dokuserije Elizabeth Taylor: Rebel Superstar (Elizabeth Taylor: Uporniška superzvezdnica). Ob tem bodo njeno zgodbo obogatili tudi še nikoli videni avdio- in videoposnetki, izseki iz njene filmske zakladnice ter pogovori z ljudmi, ki so jo dobro poznali.

Spregovorile bodo dame Joan Collins, Lizina prijateljica in stanovska kolegica, s katero sta se potegovali za vlogo Kleopatre, ki jo je na koncu upodobila Taylorjeva, Margaret O'Brien, s katero sta skupaj hodili v šolo, in njena tesna prijateljica Carole Bayer Sager. Svoj kamenček v barviti mozaik njenega življenja bo dodal tudi ameriški imunolog Anthony Fauci, s katerim je sodelovala kot aktivistka v boju proti aidsu.