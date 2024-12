Kdo je Spidermanov sovražnik lovec Kraven in kako je nastal

Lovec Kraven oziroma Sergej Kravinov se je prvič pojavil leta 1964 v Marvelovem stripu The Amazing Spider-Man #15 in hitro utrdil svoj položaj kot eden najbolj zanimivih in najmogočnejših nasprotnikov Petra Parkerja. Kasneje je Kraven v stripih postal tudi eden od ustanovnih članov skupine Sinister Six skupaj z Dr. Octopusom, Vulturom, Sandmanom, Electrom in Mysteriem.

FOTO: CON Film

Film prinaša izvorno zgodbo o Sergejevi mladosti: razkriva njegove odnose z mlajšim bratom in hladnim, nasilnim očetom ter nesrečo na lovu, ki ga je spremenila v Kravena. Sledimo lahko njegovi krvavi poti maščevanja proti vsem, ki so mu škodovali.

V filmu ga upodablja Aaron Taylor-Johnson, kandidat za novega Jamesa Bonda, ki se je za to vlogo tudi fizično odlično pripravil. Njegovega mlajšega brata igra Fred Hechinger (cesar Karakala v novem Gladiatorju), gospodovalnega očeta pa oskarjevec in prekaljeni zvezdnik Russell Crowe, legendarni Maximus iz prvega Gladiatorja.

FOTO: CON Film

Film je adrenalinski akcijski spektakel in Marvelovi oboževalci bodo nedvomno uživali v osupljivih prizorih pregonov in brutalnih pretepov, ko se bo Kraven maščeval in vneto črtal imena na svojem seznamu.

Prvi napovednik prikazuje divjega in krvavega Kravena ter njegove živalske supermoči. Sergej Kravinov, ki ga je vzgajal nadvse avtoritaren in vpliven oče (Russell Crowe), med nesrečo na družinskem lovu pridobi živalske supermoči, te uporabi za to, da se maščuje vsem, ki so ga po tej nesreči pustili umreti – tudi lastnemu očetu.

Film je režiral J. C. Chandor, znan po uspešnicah Naklepno tveganje, Leto nasilja in Triple Frontier. Za scenarij sta odgovorna Art Marcum in Matt Holloway (Iron Man, Transformers: Zadnji vitez, Možje v črnem: Globalna grožnja), ki sta zgodbo zasnovala s pomočjo Richarda Wenka, avtorja kultne akcijske trilogije Pravičnik z Denzlom Washingtonom.

FOTO: CON Film

Predpremiera filma Lovec Kraven bo v sredo, 11. decembra, v Cineplexxu. Vstopnice so že v prodaji! Ste pripravljeni na lov s Kravenom?

Naročnik oglasne vsebine je CON Film