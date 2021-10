Kaseta z Lennonovim intervjujem skrita 50 let

50

tisočakov je zbiratelj odštel za kaseto.

Bili smo le skupina 16-letnih hipijev, zanimale so nas predvsem njegove kampanje za mir, se nepozabnega srečanja januarja 1970 spominja četverica Dancev, ki se je v najstniških letih nekega čarobnega popoldneva družila z velikimin njegovo izbrankoPosnetki na kaseti so bili več kot pol stoletja skriti pred javnostjo, nedavno pa se je četverica odločila dragoceni spominek ponuditi na dražbi. Zgodovina se je pisala v Thyu na zahodu Danske, kjer je bilo posnetih tudi 38 minut pogovorov in glasbe, domačini pa se dolgo sploh niso zavedali, da jih je obiskala ena najslavnejših osebnosti v tistem času, se spominjajo nekdanji lastniki kasete, ki je za 50.000 evrov romala v roke navdušenemu oboževalcu skupine The Beatles.Za zaklad se je potegoval po telefonu, več zagrizenih zbirateljev in zastopnikov muzejev ter drugih kulturnih ustanov pa si je kaseto zaman poskušalo priboriti v prostorih avkcijske hiše Bruun Rasmussen v danskem Københavnu. Organizatorji dogodka so pojasnili, da sta John in Yoko v čarobnem Thyu preživela nekaj zimskih tednov, in to le nekaj mesecev pred razpadom glasbene skupine. V mestu se je potem le razvedelo za zvezdniški obisk, zato je Lennon sklical tiskovno konferenco.Zbranim je zaigral nekaj skladb, ena od njih, Radio Peace, ni nikoli prišla v javnost, in sproščeno kramljal z udeleženci, največ časa pa je posvetil četverici mladostnikov, ki so na dogodek zaradi snežnega neurja sicer zamudili, a jih je glasbenik kljub temu povabil v svojo družbo in z njimi poklepetal ter jim zaigral na kitaro. Ob Johnu in njegovi ženi je sedela petletna, hči Yoko Ono, ki je z očetom živela na Danskem; druščina je klepetala predvsem o družbenih spremembah in vojni v Vietnamu ter protestih, John pa jih je spodbudil, naj v svojem okolju širijo miselnost o miru.Kupec je ob kaseti prejel tudi nekaj fotografij mladostnikov v družbi glasbenega zvezdnika.