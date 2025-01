Kadrovske spremembe: v novo sezono z dvema novima

Ansambel Tomaža Rota prihaja iz Notranjske, natančneje z Bloške planote, na glasbeni sceni pa je od leta 2011, kar pomeni, da bodo prihodnje leto proslavili 15-letnico delovanja. Ansambel, ki ga vodi Tomaž Rot, šteje pet članov, dva sta še sveža, od konca minulega leta.

Ob koncu sezone sta se namreč od njih poslovila harmonikar Boštjan Šporar in pevka Alja Deželan, ki se je lani na martinovo z možem Gregorjem, prav tako muzikantom, članom ansambla Kvinta, razveselila prvorojenca Jakoba. Alja se je odločila, da se po koncu porodniške ne bo vrnila k zasedbi, saj si želi več časa preživeti z družino. Predvsem nastopi pozno v noč ob koncih tedna so precej naporni.

Hana Kanc je postala njihova pevka.

»Skupaj smo doživeli ogromno nepozabnih trenutkov, prevozili Slovenijo po dolgem in počez, predvsem pa se zabavali in imeli lepo. Boštjan je bil z nami 10 let, Alja pa štiri,« pove vodja ansambla, ki je obema hvaležen za nepozabne trenutke, ki so jih skupaj preživeli na odru. »Ostajamo prijatelji, to pa je najbolj pomembno. In prepričan sem, da bomo še kdaj skupaj stali na odru,« še pravi Rot, ki je za oba takoj začel iskati zamenjavo. Sredi decembra je sporočil, da imajo dva nova člana, s katerima bodo nadaljevali glasbeno pot. Priprave na novo sezono veselic, koncertov, porok in druge dogodke so se tako začele, vsi pa so polni adrenalina, ki je še kako dobrodošel.

Zadnjih nekaj let

»Zelo smo veseli, da sta se nam pridružila pevka Hana Kanc, ki prihaja iz Trebnjega, in harmonikar Grega Kuzma, ki prihaja iz Štalcerjev,« je veselo novico oznanil Rot, sicer tudi radijski voditelj. Ob Tomažu, Gregi in Hani pa ostajata člana ansambla Miha Lampe in Alex Modic.

»Hana se z glasbo ukvarja že od mladih nog. Kot je dejala, se ji je s tem, ko se je pridružila našemu ansamblu, uresničila dolgoletna želja, da bi nekoč pela v narodnozabavnem sestavu. Končala je nižjo glasbeno šolo iz dveh predmetov, kitare ter solo petja. Zadnjih nekaj let si je izkušnje nabirala v različnih priložnostnih sestavih ter pela na priložnostnih dogodkih in prireditvah,« pevkino pot na kratko strne vodja ansambla. In doda, da je Hana študentka pedagoške fakultete, kjer zaključuje študij predšolske vzgoje.

Če ji ostane kaj prostega časa, se poda v naravo, ki jo naravnost obožuje, še najraje v hribe, saj jo napolnijo z energijo. Želja se je s prihodom v ansambel izpolnila tudi Gregi, ki s harmoniko prijateljuje dvajset let in si je nabral veliko izkušenj. Kar šest let je svoje znanje pilil pri vzorniku Francu Miheliču. Zdaj že več kot sedem let tudi sam predaja znanje naprej. Tudi on čas, ko ni na odru, namenja gibanju v naravi pa tudi športu.