Jubilejna pravljica Simfoničnega orkestra Cantabile

Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika nadaljuje tradicijo navdihujočih božičnih koncertov. Letošnji bo na odru v glasbenem doživetju združil prek 150 glasbenikov, ki se bodo poklonili pokojnim ustvarjalcem: skladatelju Avgustu Ipavcu, režiserju in koreografu Henriku Neubauerju in duhovniku Jožetu Gregoriču.

Program obljublja veličasten sprehod skozi pestro paleto glasbenih izrazov, od nepogrešljive božične klasike, koledniških skladb ter skladb iz zakladnice sodobne glasbe. Programski lok se razteza od Hrestača Petra Iljiča Čajkovskega, Gomezove Ave Marije, glasbe iz animiranega filma Polarni vlak do Krečičeve priredbe najbolj znane božične skladbe Sveta noč.

Orkester bo krstno izvedel skladbo mladega skladatelja Abela Modica Čudeži jutrišnjega dne in orkestrsko priredbo himne jubilejnega svetega leta 2025, ki ga bo dan po koncertu v Vatikanu razglasil papež Frančišek. Zazvenele bodo tudi skladbe, ki so jih v zakladnico izjemnih prispevali John Rutter, Abel Modic, Tilen Slakan, Matija Krečič, Ed Robertson, Miha Nahtigal, Nejc Poljanec, Gal Oblak in drugi skladatelji. Glasbeni ustvarjalci tako obljubljajo popolno božično doživetje, večer, poln topline in božične čarovnije.