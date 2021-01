Jane Fonda z nagrado za življenjsko delo

Njena kariera je uspešna in odmevna že osupljivih šest desetletij, Jane Fonda, ki se je ozaljšala že s številnimi uglednimi priznanji, med najvidnejšimi so dva oskarja, sedem zlatih globusov, emmy in dve bafti, bo deležna še enega laskavega poklona: prihodnji mesec bo prejela še nagrado Cecila B. DeMilla za življenjsko delo zaradi številnih dosežkov v filmu in na televiziji.

Od igralstva do vadbe

Toda Jane Fonda je veliko več kot le uspešna igralka, ne pozabimo: je tudi odmevna aktivistka, zagovornica pravic šibkejših in zatiranih, velika nasprotnica vojaških obračunov, ki je v burnih letih množičnih protestov drzno odpotovala celo v Vietnam in tam jasno izrazila svoje mnenje, okoljevarstvenica, ki se redno udeležuje demonstracij in si kdaj prisluži tudi aretacijo, podpornica liberalnih političnih načel in enakopravnosti ter pobudnica zdravega življenjskega sloga, ki je k aerobni vadbi spodbudila številne Američanke in začela nov trend v rekreaciji. »Njen nesporni talent ji je prinesel najvišjo stopnjo prepoznavnosti. Čeprav je v poklicnem življenju doživela več preobratov, je njena neomajna zavezanost pozivanju k spremembam ostala,« je sporočilo Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu, ki podeljuje ugledno nagrado v sklopu zlatih globusov. Kakšna bo letošnja prireditev, ki je napovedana za 28. februar in bo znova potekala pod zabavno taktirko komičark Amy Poehler in Tine Fey, zaradi pandemije še ni jasno, nominacije za različne kategorije v filmu in na televiziji pa bodo znane 3. februarja.

Nikoli ji ni bilo dolgčas

Ne glede na preostale zmagovalce pa bodo soji žarometov večino časa uperjeni prav v Jane Fonda, ki je kariero začela v gledališču, premiero na velikem platnu pa je doživela 1960. v romantični komediji Tall Story, pozneje pa je blestela v številnih uspešnicah, kot so Barbarella, Od devetih do petih in Na zlatem ribniku, za glavni vlogi v filmih Klute in Vojakova vrnitev si je prislužila tudi oskarja. Njene aerobne vadbe so ji prinesle pravo premoženje in seveda vitkost, kakršno ji lahko zavida marsikatera mladostnica, zvezdnica pa se je podpisala tudi pod številne knjige, med njimi biografijo, knjigo z nasveti o zdravi in užitkov polni spolnosti, aktivizmu in podnebnih spremembah. Je dejavna uporabnica družabnih omrežij, piše tudi blog, na katerem se izpoveduje oboževalcem o odrskih izzivih, zadnja leta se namreč zelo rada vrača v gledališče, ohranjanju zdravja in drugih vsakdanjih temah, tudi partnerstvu. V pestrem zasebnem življenju je bila trikrat poročena, trikrat je postala mati. Spet ji je zadišala tudi televizija, novo ustvarjalno platformo ji je namreč ponudil Netflix, kjer snema že sedmo sezono uspešne serije Grace in Frankie, v kateri skupaj z Lily Tomlin upodabljata prijateljici, ki ju združi nenavadna usoda: njuna moža se zaljubita in ju zapustita.



Jane, ki je hči velikega Henryja Fonde, sestra Petra Fonde in teta Bridget Fonda, se bo torej pri 83 letih pridružila elitni skupini izbrancev z nagrado Cecila B. DeMilla, ki jo podeljujejo že od 1952.: v zadnjih petih letih so bili prejemniki Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman in Meryl Streep.

