Jan Plestenjak si je zaželel Rudana

Leto in pol je minilo od izida zadnje pesmi Jana Plestenjaka in skoraj leto, odkar se je umaknil z odrov. Ta čas si je vzel predvsem za ustvarjanje novih skladb, jih začutil, spisal, produciral. Izjemno poslušan in priljubljen slovenski glasbenik že nekaj let za ta proces v resnici potrebuje odklop oziroma premor.

Danes pa je v svet poslal skladbo, pravzaprav duet, ki ga je posnel z Miranom Rudanom.

Premor v zadnjem letu mu je dobro del.

»Na sceni je nekaj let več kot jaz, pa sem že jaz na odrih prisoten 32 let. Izjemno prepričljiv in unikaten pevec je. Tudi sam ga rad poslušam. Vedno je znal nositi pesem in jo suvereno predati publiki. Miranova suverenost in stil sta mi bila vedno všeč. Šele ko sem napisal pesem, sem pomislil na duet. Zelo sva različna, ampak to samo začini interpretacijo pesmi. Veselim se. Čutim, da sva s pesmijo A si a nisi ustvarila super sinergijo, in komaj čakam, da zajadra do ljudi,« pravi Jan.

Današnji čas je poln meril, ki jih ustvarjajo družbena omrežja, še posebno budi negotovost v mladih ljudeh. Jan pravi, da si lahko le zastaviš vprašanje, a si a nisi, in na ta način odgrneš slepilo neumnih meril ter se postaviš na noge. Oba, Jan in Miran, sta prekaljena glasbenika, ki danes drugače gledata na ustvarjanje in svet kot v letih, ko sta šele začenjala.

Kaj bi Jan svetoval mlajšemu sebi? »Ne hiti preveč. Razmisli, kdo si. Kaj želiš povedati. Ne bodi prehitro zadovoljen s tem, kar si naredil. Ne pozabi na vsebino, ko te zaslepi blišč forme.«