Jan Plestenjak se vrača po daljšem premoru (VIDEO)

Leto 2025 se za zveste poslušalce Jana Plestenjaka ni moglo začeti lepše. Brez velikega pompa je v svet poslal skladbo z naslovom Valentinova pesem, za katero je z ekipo posnel videospot. Valentinova pesem, ki ima poseben čar tudi zaradi sodelovanja s simfoniki, je druga skladba, ki bo na glasbenikovem že 16. albumu zapovrstjo izšla konec aprila. Skladbo odlikuje globoko in čutno besedilo, s katerim bomo zelo kmalu vstopili v čas praznovanja ljubezni, in brez dvoma se bo v njem našel marsikdo.

Valentinova pesem ima poseben čar tudi zaradi sodelovanja s simfoniki. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

»So pesmi in so … pesmi. Vem, da sem dal v njo vsega sebe. Upam, da jo začutite,« je Jan sporočil oboževalcem ob izidu ljubezenske skladbe. Ob izidu nam je priljubljeni pevec zaupal, da skladba govori o hrepenenju in upanju. »Pri vsakem izmed nas so ta čustva še močnejša, ko se obrne nov list oziroma leto v življenju,« pravi. Doda, da je v letošnjem leto poln pričakovanj. »Izšle bodo moje nove skladbe, nov album in po letu premora se vračam na odre. Začel bom na valentinovo v mariborskem Taboru,« se veseli glasbenik.

Na odre se vrača 14. februarja, in sicer bo po enem letu nastopil v dvorani Tabor. FOTO: TIBOR GOLOB

Čeprav mnogi menijo, da ljubezen poganja svet, se on s tem ne strinja. »Poganjajo ga finančni interesi. Sem pa prepričan, da nekje zadaj, tudi v tem umazanem svetu, vedno zmaguje ljubezen,« verjame. Leto 2025 bo zanj drugačno. »Ob sebi imam osebo, ki mi zelo veliko pomeni, in sva ustvarila skupen dom. Lepo nama je,« pove o svoji ljubezni, nekdanji teniški igralki Tadeji Majerič. S pesmijo A si a nisi, ki sta jo nedavno posnela z Miranom Rudanom, je sicer že povedal, da se vrača, zdaj pa ga bomo lahko videli in slišali tam, kjer si najbolj želimo – na koncertnih odrih.