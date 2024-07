Istrski fantje očarali v Števerjanu

Na letošjem prvem festivalu narodnozabavne glasbe v Števerjanu so se med nagrajence uvrstili tudi člani ansambla Istrski fantje. Njihov zven je bil pravi balzam za ušesa vseh poslušalcev, zato nagrada občinstva nikakor ni bila presenečenje. Prejeli so jo izključno za skladbo, ki so jo izbrali iz zakladnice, medtem ko so za tekmovalno skladbo z naslovom Na tej zemlji istrski prejeli nagrado strokovne komisije za besedilo.

To sta skupaj ustvarila Gregor Rožič in pevec ansambla Zmago Glavaš, ki nam je o ansamblu, ki deluje šele dve leti, zaupal še nekaj zanimivosti. Tudi to, da so se fantje prvič zbrali v maju 2022, najprej kot petčlanska zasedba, a so kmalu ugotovili, da jim manjka bariton, ki popestri zvok. Zato se jim je lani pridružil šesti član. »Štirje prihajamo z izolskega podeželja, en član s koprskega, eden pa je iz Dolenjske, a tudi živi na izolskem podeželju. Trije smo se poznali že od mladih nog in se pogovarjali, da bi ustanovili ansambel, a primernih članov na naši Obali za to glasbeno zvrst primanjkuje,« pravi Glavaš.

Narodnozabavno glasbo je na Obali slišati redkeje kot kje drugje po Sloveniji, pravijo. FOTO: Arhiv Ansambla

Mimogrede nam je povedal še, da so vsi člani prostovoljnega gasilskega društva Korte, ki so prej ločeno igrali na različnih zasebnih zabavah, naposled pa ugotovili, da lahko združijo moči, in tako je pred dvema letoma nastal ansambel Istrski fantje.

Čeprav vsi prihajajo s podeželja, se resno s kmetijstvom ne ukvarja nihče, imajo pa vsi doma kakšno oljko, trto ali figo. Preprosto kmečko, ribiško in delavsko življenje opisujejo tudi v besedilu skladbe Na tej zemlji istrski. »Življenje na podeželju je lepo, čeprav je tu in tam tudi težko in naporno,« prizna Zmago Glavaš, ki v ansamblu poje prvi tenor. Preostali člani so Simon Felda, ki poje drugi tenor, harmoniko igra Nik Podboj, bariton in ritem kitaro Jakob Burdych, bas in bas kitaro Davorin Lovrečič, bas in bariton (trobilo) pa Matic Ančimer. Vsi tudi pojejo, prav tako znajo vsi igrati harmoniko.

Čeprav vsi fantje prihajajo s podeželja, se resno s kmetijstvom ne ukvarja nihče. FOTO: Arhiv Ansambla

»In prav to nas je verjetno tudi združilo,« pravi Glavaš. Kot še pove, so njihovi glasbeni vzorniki Primorec Ottavio Brajko, ansambel Lojzeta Slaka, Avseniki, Primorski fantje, Fantje z vseh vetrov in še bi našli kakšnega. »Radi preigravamo dobro domačo glasbo različnih avtorjev in ansamblov, tudi novejših, se razume,« pravi Glavaš. Hkrati prizna, da je narodnozabavno glasbo na Obali slišati redkeje kot kje drugje po Sloveniji. A oni so rasli ravno z njo, zato jo ustvarjajo in razdajajo poslušalcem, ki jo na Primorskem pogrešajo.

2 leti so na glasbeni sceni.

Prvi festival

Števerjanski festival je bil prvi, ki so se ga udeležili, in tudi tekmovalna pesem, s katero so se predstavili, je njihova prva avtorska. »Če bomo pridni, upam, da bomo kmalu posneli še kakšno. Zagotovo pa bomo tudi v prihodnje še sodelovali na kakšnem festivalu,« obljublja Glavaš. Želijo si nadaljevati glasbeno pot, a brez velikih pričakovanj, pravi.

»Smo precej prizemljeni in bomo sledili začrtani poti. Naša prioriteta je vsekakor narodnozabavna glasba, a na raznih praznovanjih moramo igrati tudi zabavno.« Doslej so nastopili ob različnih priložnostih na Primorskem in drugod po Sloveniji. »Igrali smo že v Celju, Bohinju, Bohinjski Bistrici in Hrpeljah oziroma tam, kamor nas povabijo. Že zdaj vse vabimo 31. avgusta na gasilsko veselico v Korte, kjer bomo igrali skupaj z Dejanom Vunjakom in njegovimi barabami,« povabi Glavaš na Primorsko vse, ki bi želeli v živo slišati Istrske fante. Mimogrede, dva od šesterice, in sicer Glavaš ter Felda, sta že očka, imata vsak po enega sina.

»Preostali otrok še nimajo, so pa že vsi oddani,« smeje pove Glavaš. Na koncu ga pobaramo, kam gredo na dopust, glede na to, da so vse leto na morju. »Sam se letos v morju še nisem kopal. Saj veste, da tisto, kar imaš doma, ni tako zanimivo. Na dopust se bomo odpravili v različne kraje. Eni na morje na Hrvaško, drugi na križarjenje, tretji bodo ostali kar doma,« nam še zaupa Glavaš.